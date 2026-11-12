Martín Menem acelera la suspensión de las PASO y apunta al Senado

El presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, confía en obtener la media sanción de la reforma electoral en dos semanas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, manifestó su expectativa de que el Senado logre suspender las PASO en las próximas dos semanas, si bien reconoció que la aprobación de la reforma electoral depende de los acuerdos parlamentarios y del liderazgo en la Cámara Alta.

Menem sostuvo que la Argentina no necesita las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, argumentando que el Estado no debería financiar las internas partidarias. Recordó que el mecanismo ya fue suspendido para los comicios de 2025 y que el oficialismo buscará avanzar con una reforma electoral más amplia.

El dirigente de La Libertad Avanza también anticipó la agenda parlamentaria prevista antes de fin de año, que incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativas sobre Malvinas y biocombustibles, y el tratamiento del Presupuesto. Añadió que el Poder Ejecutivo podría convocar a sesiones extraordinarias para tratar los proyectos pendientes.

Avances en el Senado de la Nación Argentina Las negociaciones son clave para avanzar con la suspensión de las PASO, una iniciativa que el oficialismo impulsa con confianza. El funcionario pidió dejar de lado las ambiciones personales y enfatizó el compromiso absoluto que exige el liderazgo presidencial, haciendo referencia implícita a las tensiones políticas.

En medio de estas negociaciones, el Gobierno considera que la visita papal logró desactivar algunas tensiones internas y se prepara para una semana decisiva en el Congreso. La posibilidad de eliminar las PASO se suma a otros debates legislativos importantes, como la reforma del Banco Central.