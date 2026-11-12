    • 12 de noviembre de 2026 - 09:25

    Martín Menem acelera la suspensión de las PASO y apunta al Senado

    El presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, confía en obtener la media sanción de la reforma electoral en dos semanas.

    Martín Menem espera que el Senado suspenda las PASO en dos semanas, supeditado a acuerdos.
    Martín Menem espera que el Senado suspenda las PASO en dos semanas, supeditado a acuerdos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, manifestó su expectativa de que el Senado logre suspender las PASO en las próximas dos semanas, si bien reconoció que la aprobación de la reforma electoral depende de los acuerdos parlamentarios y del liderazgo en la Cámara Alta.

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    Menem sostuvo que la Argentina no necesita las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, argumentando que el Estado no debería financiar las internas partidarias. Recordó que el mecanismo ya fue suspendido para los comicios de 2025 y que el oficialismo buscará avanzar con una reforma electoral más amplia.

    El dirigente de La Libertad Avanza también anticipó la agenda parlamentaria prevista antes de fin de año, que incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativas sobre Malvinas y biocombustibles, y el tratamiento del Presupuesto. Añadió que el Poder Ejecutivo podría convocar a sesiones extraordinarias para tratar los proyectos pendientes.

    Avances en el Senado de la Nación Argentina

    Las negociaciones son clave para avanzar con la suspensión de las PASO, una iniciativa que el oficialismo impulsa con confianza. El funcionario pidió dejar de lado las ambiciones personales y enfatizó el compromiso absoluto que exige el liderazgo presidencial, haciendo referencia implícita a las tensiones políticas.

    En medio de estas negociaciones, el Gobierno considera que la visita papal logró desactivar algunas tensiones internas y se prepara para una semana decisiva en el Congreso. La posibilidad de eliminar las PASO se suma a otros debates legislativos importantes, como la reforma del Banco Central.

    Nuevos debates sobre la Reforma Electoral

    Además de la reforma electoral, el oficialismo planea debatir la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para priorizar la preservación del valor de la moneda y evitar el financiamiento al Tesoro mediante emisión. Se prevé también tratar una iniciativa vinculada a la cuestión de Malvinas y otra sobre biocombustibles.

    De cara al futuro, se espera el tratamiento del Presupuesto. Menem adelantó que el Poder Ejecutivo podría convocar a sesiones extraordinarias para extender el debate de aquellas leyes que no alcancen a ser tratadas durante el período ordinario, asegurando así el avance de la agenda oficial.

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