    • 12 de noviembre de 2026 - 09:06

    Javier Milei ¿apunta contra Patricia Bullrich?: “Hay gente dispuesta a hundir el barco”

    El presidente Javier Milei lanzó una sugestiva frase en redes sociales en medio de crecientes tensiones internas con la senadora Patricia Bullrich y sus aspiraciones presidenciales.

    Javier Milei.-
    Javier Milei.-

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei lanzó un mensaje enigmático en sus redes sociales que se interpreta como una crítica velada a la senadora Patricia Bullrich. "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán", publicó Milei en Instagram, sumándose a un contexto de diferencias públicas y especulaciones sobre su rol dentro de La Libertad Avanza.

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    La publicación se dio en un momento de alta tensión entre la Casa Rosada y Bullrich, marcada por su creciente autonomía en ciertas votaciones legislativas y su aspiración a posicionarse como una alternativa presidencial para 2027. Fuentes del oficialismo señalaron que el mandatario es consciente de los desmarques de la senadora y que planea abordar la situación personalmente.

    En el entorno de Bullrich prefirieron desmarcarse de la publicación, afirmando que no se dan por aludidos y que actuarán al mando del "barco" cuando la historia lo requiera. Sin embargo, la reciente difusión de una foto de la senadora con referentes de su sector, tras la visita del Papa León XIV, generó malestar en el sector de Karina Milei, interpretándose como un gesto de autonomía que incomoda a la Casa Rosada.

    Los roces con Patricia Bullrich en la Casa Rosada

    Las diferencias entre Bullrich y el sector de Karina Milei se profundizaron en las últimas semanas. Se menciona el manejo de la crisis vinculada a Manuel Adorni y las demoras en la actualización de su declaración jurada, así como el desmarque de la senadora en cuestiones de fondo como partidas con discapacidad, tierras y presupuesto. Estos desacuerdos cobran relevancia dado su rol como jefa de bloque en el Senado, donde negocia iniciativas clave.

    Fuentes del oficialismo deslizaron que existe una política de "tolerancia cero" hacia Bullrich si mantiene su agenda propia, poniendo en riesgo su posibilidad de integrar una fórmula presidencial con Milei en 2027. Incluso, se menciona a la senadora neuquina Nadia Márquez como una posible reemplazante de Bullrich en la jefatura del bloque senatorial y como compañera de lista para 2027, acercada a Karina Milei.

    El rol de la senadora en la interna libertaria

    El sector bullrichista responde a estas presiones con advertencias sobre la dificultad de aprobar leyes sin su apoyo. "Sin mí no van a sacar ninguna ley más. Se acabó. Que se olviden de suspender las PASO", habría declarado la senadora. La interna está en un punto álgido, con acusaciones mutuas sobre la intención de "hundir el barco" y la generación de un "mileísmo sin Milei".

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