    • 10 de noviembre de 2026 - 21:29

    Javier Milei no asistirá a la misa del papa León XIV en Luján y solo lo despedirá en Ezeiza

    El Presidente descartó participar del oficio religioso que cerrará la gira papal en la provincia de Buenos Aires.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei no estará presente este miércoles en la misa que el papa León XIV oficiará en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, una de las ceremonias centrales y multitudinarias que marcarán la jornada final del viaje apostólico del Pontífice por la Argentina.

    Leé además

    los dos obsequios especiales que javier milei tiene preparados para el papa leon xiv en la casa rosada

    Los dos obsequios especiales que Javier Milei tiene preparados para el papa León XIV en la Casa Rosada
    el papa leon xiv se reune con javier milei en la casa rosada y saluda a ministros y obispos

    El papa León XIV se reúne con Javier Milei en la Casa Rosada y saluda a ministros y obispos

    El Jefe de Estado reaparecerá públicamente junto al obispo de Roma únicamente en la ceremonia de despedida oficial que se llevará a cabo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, minutos antes de que el avión papal parta con rumbo a Perú para continuar con su gira regional.

    Tras el recibimiento formal del pasado domingo, la audiencia bilateral en la Casa Rosada y la participación en los actos del Palacio Libertad y la vigilia del Monumento a los Españoles, la agenda del mandatario nacional tomó distancia del recorrido litúrgico. Milei descartó el traslado a Córdoba para la misa masiva y tampoco integrará las comitivas oficiales en la provincia de Buenos Aires.

    Comitiva oficial y foto política en Luján

    Durante la escala en suelo cordobés, la representación del Poder Ejecutivo quedó en manos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien lideró la delegación junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro de Economía, Luis Caputo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno y el titular de la cartera de Defensa, Carlos Presti.

    Para el cierre en la Basílica de Luján, la representación del Gobierno nacional estará a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. En el predio religioso, los funcionarios nacionales compartirán el espacio institucional con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en lo que será uno de los epicentros de la actividad papal junto con su previa visita matutina al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto.

    En paralelo al tramo final de las actividades litúrgicas, la atención directa del mandatario nacional estuvo focalizada en el seguimiento de las tareas del Comando Unificado de Control en el Ministerio de Seguridad, desde donde supervisó los esquemas de prevención y custodia desplegados durante cada una de las concentraciones masivas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    historico: tras 39 anos de espera, el papa leon xiv piso suelo argentino y lo recibio milei

    Histórico: tras 39 años de espera, el papa León XIV pisó suelo argentino y lo recibió Milei

    Luis Caputo habló ante dirigentes de la Sociedad Rural en momentos en que el riesgo país alcanzó los 925 puntos básicos.

    Caputo atribuyó la suba del riesgo país al temor de que Milei no siga y prometió eliminar las retenciones

    el gobierno de milei desmintio que el presidente paraguayo santiago pena haya ingresado a la argentina

    El Gobierno de Milei desmintió que el presidente paraguayo Santiago Peña haya ingresado a la Argentina

    Javier Milei reclamó por Malvinas en la Cumbre Iberoamericana: El socialismo es fascista en política

    Javier Milei reclamó por Malvinas en la Cumbre Iberoamericana: "El socialismo es fascista en política"