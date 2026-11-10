Javier Milei no asistirá a la misa del papa León XIV en Luján y solo lo despedirá en Ezeiza

El Presidente descartó participar del oficio religioso que cerrará la gira papal en la provincia de Buenos Aires.

El presidente Javier Milei no estará presente este miércoles en la misa que el papa León XIV oficiará en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, una de las ceremonias centrales y multitudinarias que marcarán la jornada final del viaje apostólico del Pontífice por la Argentina.

El Jefe de Estado reaparecerá públicamente junto al obispo de Roma únicamente en la ceremonia de despedida oficial que se llevará a cabo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, minutos antes de que el avión papal parta con rumbo a Perú para continuar con su gira regional.

Tras el recibimiento formal del pasado domingo, la audiencia bilateral en la Casa Rosada y la participación en los actos del Palacio Libertad y la vigilia del Monumento a los Españoles, la agenda del mandatario nacional tomó distancia del recorrido litúrgico. Milei descartó el traslado a Córdoba para la misa masiva y tampoco integrará las comitivas oficiales en la provincia de Buenos Aires.

Comitiva oficial y foto política en Luján Durante la escala en suelo cordobés, la representación del Poder Ejecutivo quedó en manos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien lideró la delegación junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro de Economía, Luis Caputo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno y el titular de la cartera de Defensa, Carlos Presti.

Para el cierre en la Basílica de Luján, la representación del Gobierno nacional estará a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. En el predio religioso, los funcionarios nacionales compartirán el espacio institucional con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en lo que será uno de los epicentros de la actividad papal junto con su previa visita matutina al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto.