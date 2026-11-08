El papa León XIV se reúne con Javier Milei en la Casa Rosada y saluda a ministros y obispos

Tras depositar la ofrenda floral en Retiro, el Pontífice ingresó a la sede de Gobierno para la ceremonia de bienvenida. Mantendrá una reunión a solas con el Presidente.

Tras su paso por la Plaza San Martín, el papa León XIV arribó a la Casa Rosada para la ceremonia oficial de bienvenida, donde fue recibido en la explanada de la calle Rivadavia por el presidente Javier Milei.

Posteriormente, el Pontífice y el Jefe de Estado se trasladaron al despacho presidencial para mantener un encuentro a solas, centrado en la agenda social, la situación regional y las relaciones entre el Estado argentino y la Santa Sede.

En el marco de la visita a la sede de Gobierno, el programa oficial incluye el saludo formal de León XIV a las principales figuras del Poder Ejecutivo y a la jerarquía de la Iglesia católica en la Argentina:

Integrantes del Gabinete nacional: Saludo a los ministros del Gobierno y a las máximas autoridades del Congreso y la Corte Suprema.

Referentes eclesiásticos: Encuentro con los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y obispos de distintas diócesis del país.