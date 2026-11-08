El papa León XIV se reúne con Javier Milei en la Casa Rosada y saluda a ministros y obispos

Tras su paso por la Plaza San Martín, el papa León XIV arribó a la Casa Rosada para la ceremonia oficial de bienvenida, donde fue recibido en la explanada de la calle Rivadavia por el presidente Javier Milei.
Tras depositar la ofrenda floral en Retiro, el Pontífice ingresó a la sede de Gobierno para la ceremonia de bienvenida. Mantendrá una reunión a solas con el Presidente.
Tras su paso por la Plaza San Martín, el papa León XIV arribó a la Casa Rosada para la ceremonia oficial de bienvenida, donde fue recibido en la explanada de la calle Rivadavia por el presidente Javier Milei.
Posteriormente, el Pontífice y el Jefe de Estado se trasladaron al despacho presidencial para mantener un encuentro a solas, centrado en la agenda social, la situación regional y las relaciones entre el Estado argentino y la Santa Sede.
En el marco de la visita a la sede de Gobierno, el programa oficial incluye el saludo formal de León XIV a las principales figuras del Poder Ejecutivo y a la jerarquía de la Iglesia católica en la Argentina:
Integrantes del Gabinete nacional: Saludo a los ministros del Gobierno y a las máximas autoridades del Congreso y la Corte Suprema.
Referentes eclesiásticos: Encuentro con los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y obispos de distintas diócesis del país.
Finalizada la actividad en Balcarce 50, la comitiva papal se dirigirá al Palacio Libertad para participar del encuentro ampliado con representantes de los tres poderes de la Nación, la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en el país.