San Juan hará sonar sus campanas para recibir al papa León XIV: a qué hora será

Este domingo, parroquias, iglesias y capillas de toda la provincia se sumarán a una convocatoria nacional. El repique se extenderá durante diez minutos y estará acompañado por oraciones de los fieles.

San Juan se prepara para vivir un momento especial de fe. Este domingo, las campanas de las parroquias, iglesias y capillas de toda la provincia sonarán durante diez minutos para darle la bienvenida al papa León XIV, en el marco de su llegada a la Argentina.

La convocatoria está prevista para las 16:30, horario que coincide con el arribo del Pontífice al Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires. La iniciativa se realizará de manera simultánea en todo el país y busca expresar la alegría de las comunidades católicas por la visita papal.

Desde la Iglesia sanjuanina invitaron a los fieles a sumarse desde sus hogares, templos y espacios de oración, acompañando el repique de las campanas con plegarias e intenciones.

La llegada de León XIV representa un acontecimiento significativo para la Argentina, que vuelve a recibir a un Papa después de casi cuatro décadas. El Pontífice arribará procedente de Montevideo y será recibido por el presidente Javier Milei y autoridades nacionales y eclesiásticas.

Durante su primera jornada en Buenos Aires, el Papa visitará el monumento al General San Martín, participará de una ceremonia oficial en la Casa Rosada y mantendrá una reunión con el mandatario argentino. Más tarde, a las 18:30, tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos en el Palacio Libertad.