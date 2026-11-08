    • 8 de noviembre de 2026 - 12:59

    San Juan hará sonar sus campanas para recibir al papa León XIV: a qué hora será

    Este domingo, parroquias, iglesias y capillas de toda la provincia se sumarán a una convocatoria nacional. El repique se extenderá durante diez minutos y estará acompañado por oraciones de los fieles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan se prepara para vivir un momento especial de fe. Este domingo, las campanas de las parroquias, iglesias y capillas de toda la provincia sonarán durante diez minutos para darle la bienvenida al papa León XIV, en el marco de su llegada a la Argentina.

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    La convocatoria está prevista para las 16:30, horario que coincide con el arribo del Pontífice al Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires. La iniciativa se realizará de manera simultánea en todo el país y busca expresar la alegría de las comunidades católicas por la visita papal.

    Desde la Iglesia sanjuanina invitaron a los fieles a sumarse desde sus hogares, templos y espacios de oración, acompañando el repique de las campanas con plegarias e intenciones.

    La llegada de León XIV representa un acontecimiento significativo para la Argentina, que vuelve a recibir a un Papa después de casi cuatro décadas. El Pontífice arribará procedente de Montevideo y será recibido por el presidente Javier Milei y autoridades nacionales y eclesiásticas.

    Durante su primera jornada en Buenos Aires, el Papa visitará el monumento al General San Martín, participará de una ceremonia oficial en la Casa Rosada y mantendrá una reunión con el mandatario argentino. Más tarde, a las 18:30, tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos en el Palacio Libertad.

    La agenda continuará durante los próximos días con celebraciones religiosas y visitas a instituciones sociales, entre ellas el Pequeño Cottolengo Don Orione y el penal de Devoto. También está previsto un encuentro multitudinario en Córdoba y el cierre de la visita en la Basílica de Luján, el miércoles 11 de noviembre.

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