Las perlitas de la rosca en San Juan: el católico que no quiere "otro Alberto"; la referente de Bullrich que responde a Peluc; y el pedido de la jueza Barú Budú Budía

La semana pasada, DIARIO DE CUYO publicó el acto del Tedeum evangelista de Carlos Munisaga en Rawson. Un evento que se hizo por segundo año consecutivo. Naturalmente, descerrajó las lecturas sobre el acercamiento del peronismo provincial al evangelismo. Sin embargo, parece que no es una cuestión excluyente a un culto.

La Justicia Federal volvió a pedirle a San Juan detalles de la causa del Acueducto Gran Tulum en medio de la disputa por la competencia

Consejo de la Magistratura: la disputa por dos sillas que puede cambiar el equilibrio político de la Justicia sanjuanina

Hace tiempo que el secretario de Planificación de la Universidad Nacional de San Juan, Lucas Molina, arrancó con una agrupación que entrelaza el catolicismo con el quehacer político cotidiano: San Juan Bautista. Incluso recientemente lanzó el Instituto del Bien Común, una especia de foro de debate para generar soluciones prácticas a problemáticas sociales.

El funcionario de Tadeo Berenguer, que supo integrar el Frente Patria Grande, está enrolado en el apoyo a dirigentes que provengan del territorio. El claro ejemplo es Adolfo Medalla en Calingasta. La idea de Molina es dotar de equipos técnicos al candidato que convenza -con proyectos- a la agrupación.

En el entorno de Molina fueron categóricos sobre el tipo de dirigente que buscan en San Juan. O más bien el tipo de dirigente que no quieren: "Otro Alberto Fernández". En relación a la indecisión y al producto electoral que luego no genera consensos para gobernar. La pregunta inmediata que surge es sobre quién está hablando. ¿Cristian Andino con la venia de Sergio Uñac y José Luis Gioja? Es una posibilidad. "Queremos dirigente que salgan de abajo", aseguraron.

Es altamente conocido que la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tantea un distanciamiento con el presidente Javier Milei y una posible competencia en unas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Fuentes calificadas dijeron que tuvo una expresión clara sobre el rumbo electoral durante una reunión con los diputados libertarios.

"Ni los países africanos cambian las reglas a menos de un año de las elecciones presidenciales, nosotros tenemos que ir a una PASO con Milei", habría dicho la exministra de Seguridad, según consignó La Política Online. Por supuesto, las decisiones en Buenos Aires, tarde o temprano, repercuten en San Juan. ¿Incomodó la postura de Bullrich?

La referente de la excandidata a presidente en el 2023 es una de las fundadoras del PRO sanjuanino, María Eugenia Raverta, una dirigente que participó en la cocina de la primera agrupación que tuvo el macrismo incipiente: Recreo. Lo hizo en conjunto con el empresario de la salud Hugo Ramírez.

Fruto de peleas internas, la exconcejal de la Capital tomó distancia del PRO que, en ese momento, conducían Eduardo Cáceres y Enzo Cornejo. Luego bajó el sello de Bullrch durante la última campaña presidencial. Es una "halcón" de Patricia. Pero ahora responde al representante de Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc, quien la nombró al frente al frente de la delegación regional del Comité contra la Trata.

En otras palabras, cabe el interrogante sobre una postura de Raverta en caso que haya un quiebre entre Milei y Bullrich. ¿Sigue con Patricia como en el 2023 o se queda con Peluc? Sobre todo, qué pasa si la exministra de Seguridad recibe el respaldo del gobernador Marcelo Orrego.

Entró a jugar la jueza Barú Budú Budía

El viernes ingresó a la Justicia sanjuanina un pedido de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría para que la jueza de Garantías, Mónica Lucero, envíe información sobre la investigación de la causa del Acueducto Gran Tulum.

Es la segunda vez que la Justicia Federal pide documentación sobre la causa por presuntas irregularidades en la construcción de la obra hídirica para el San Juan del millón de habitantes.

La primera vez, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Sebastián Gómez, no brindó loos detalles que solicitó el juez federal Daniel Rafecas. De modo que ahora hubo una reiteración para que la jueza Lucero mande la información sobre la causa.

Todo sucedió porque el expresidente de OSSE, Fabián Ruiz, hizo el planteo ante Comodoro Py para que la cuestión del Acueducto se resuelva en el fuero Federal bajo el argumento de las instituciones que financiaron la obra y el OK del Gobierno nacional.

La causa tiene entre los investigados al senador Sergio Uñac y al diputado nacional Cristian Andino. En el entorno del exgobernador hay cierta expectativa respecto al pase a la Justicia Federal. Incluso aventuraron que habrá noticias antes de la audiencia de formalización del 10 de noviembre.

La figurita repetida de La Libertad Avanza

Parece que la fuerza del presidente Javier Milei tiene un solo influencer. O quizá es el único anotado para visitar San Juan. Otra vez, Iñaki Gutiérrez, estuvo en la provincia. Es la tercera vez.

Gutiérrez es un mileísta de primera hora que tiene a cargo, entre otros, la estrategia digital de La Libertad Avanza. Estuvo el viernes en San Juan para el encuentro nacional de las juventudes libertarias. Hubo acto en Hugo Espectáculos.

En el evento, que estuvo vedado a la prensa sanjuanina, hubo representantes de las diferentes provincias en la que está asentada La Libertad Avanza. Y resaltó una frase de Peluc, que envió a través de un comunicado: "En San Juan somos karinistas y seguiremos en camino que ella nos indique".

La frase de Peluc hace alusión al alineamiento irrestricto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El comunicado rezó: "Remarcó que el trabajo político en la provincia se desarrolla siguiendo los lineamientos de Karina Milei y del presidente Javier Milei, y que la estrategia electoral para 2027 se definirá de acuerdo con las directivas de la conducción nacional, ya sea compitiendo solos o mediante un frente electoral".

Es una salvedad importante al penúltimo comunicado de La Libertad Avanza. Semanas atrás, en una juntada en la finca Los Amigos, en Rawson, Peluc aseguró que jugarían solos. "Debemos prepararnos para ir solos", dijo. Aunque prepararse no significa necesariamente jugar solos.

La lista de Avelin Nollens

Seguro fue producto de una confusión, pero el exintendente de la Capital y jefe de la Cruzada Renovadora, Alfredo Avelin Nollens, publicó en sus estados de WhatsApp una invitación, una lista de comensales y una foto de un pernil.

De acuerdo a la info, la cena en el partido era el sábado a las 21 y había que llevar bebidas. ¿Los invitados? Unas 15 personas. Navarro, Toledo, Iturrieta, entre otros.

Nada de canto para Andino

La semana pasada, en el festejo del Día de la Madre en la sede del Partido Justicialita, se dieron dos cuestiones. Hubo una afinidad de las militantes con el pocitano Fabián Aballay que desde hace rato compite -tácitamente- con el diputado nacional Cristian Andino.

Dicen las fuentes que Aballay tiene la intención de ir por la Gobernación. Sin embargo, por ahora, sólo tendría el apoyo de su propio equipo de trabajo en Pocito y las terminales dirigenciales en otros departamentos como Rawson, con Marcos Andino, y Santa Lucía, con Lucio González.

El día del festejo, Aballay llevó a la tropa pocitana y se notó el contraste respecto al acto de Andino y los intendentes por el aniversario del triunfo del 2025. El jefe comunal, del riñón de Uñac, no había asistido a la celebración.

Las fuentes aseguraron que la idea del festejo pasó por no catapultar a ninguna figura. Entre las organizadoras estuvieron las diputadas Fernanda Paredes y Stella Caparrós.

Cuando llegó Andino, después de saludar a las madres del peronismo, acudió al escenario con la intención de subirse a cantar con la banda. La encargada de decirle que no fue Paredes. "No, es un acto para las mamás", dijo.

Lo bueno y lo malo de la semana

Lo bueno: la construcción sanjuanina proyecta recuperar los 12.000 empleos que tuvo en el pasado. El presidente de CAEMCO, Enrique Velasco, planteó que el sector podría recuperar los niveles de ocupación de sus mejores años. Actualmente, la construcción tiene entre 7.500 y 8.000 trabajadores registrados. En sus mejores períodos llegó a tener entre 11.000 y 12.000. La expectativa está puesta en el financiamiento provincial, las obras viales, el aporte extraordinario vinculado a Vicuña y el programa de 30 barrios con 2.240 viviendas.

Lo malo: las modificaciones de la RedTulum, que comenzaron a regir el lunes pasado por un período de prueba de 60 días, generaron reclamos en al menos siete barrios. Denuncian dificultades para estudiantes, trabajadores, jubilados y personas con discapacidad, además de problemas de seguridad por las nuevas distancias hasta las paradas. Los vecinos dijeron que lo central es el cambio en la Línea 20.

La frase del dirigente

La ahora candidata a la intendencia de Chimbas, Daiana Luna, tuvo duras consideraciones sobre el exintendente Fabián Gramajo. "Es un dirigente mediático que ya fue", dijo. "Hace doce años que está lo mismo en Chimbas. Es un departamento que, en gestión, es chato", remarcó.

El elegido de las redes

El exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, tiene en la mira el retorno a la Municipalidad de Chimbas. Es conocido el buen manejo de redes sociales que tiene desde hace tiempo. Además de las visitas a vecinos con tortas, regalos y colaboraciones.

Esta vez, Gramajo apareció con un oso de peluche gigante con un corazón que dice "amor" para el cumpleaños de 99 años de una abuela, de nombre Josefina, que recibió al exintendente en su casa. La publicación y los comentarios estallaron en las redes.