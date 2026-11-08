Consejo de la Magistratura: la disputa por dos sillas que puede cambiar el equilibrio político de la Justicia sanjuanina

La elección del Consejo de la Magistratura de San Juan no es una disputa más dentro del Foro de Abogados. Aunque formalmente se renuevan dos representantes de la matrícula, lo que está en juego es quiénes tendrán influencia en la selección de los próximos jueces, fiscales y asesores letrados y qué sectores podrán incidir en las ternas que luego llegarán a la Cámara de Diputados.

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El próximo 25 de noviembre se enfrentarán dos listas. De un lado, Franco Montes y Daniela Sánchez, por Abogacía Activa, el espacio del oficialismo del Foro, presidido por José Salinas. Del otro, Sofía Lloveras y Marcos Bologna, por el armado que reúne a Abogacía Transformadora y a los abogados del justicialismo.

La renovación se produce porque terminan sus mandatos Valeria Torres y Raúl Acosta, quienes ingresaron hace cuatro años por el espacio de los Abogados Justicialistas. Sin embargo, durante su paso por el organismo desarrollaron un juego propio y no mantuvieron una relación orgánica permanente con la agrupación ni con el PJ. Por eso, para el peronismo, una victoria de Lloveras y Bologna significaría recuperar una representación e influencia que considera perdida durante el actual período.

El Consejo está integrado por cinco miembros: un representante de la Corte, uno del Ejecutivo, un diputado y los dos abogados. No designa magistrados, pero evalúa a los postulantes y eleva ternas a Diputados. Sus decisiones requieren tres votos, por lo que las bancas de la matrícula pueden ser decisivas para construir mayorías.

El resultado también puede producir un movimiento en sentido contrario. Si se imponen Montes y Sánchez, Abogacía Activa conseguirá dos representantes propios y una mayoría clara para el oficialismo del Foro en el Consejo.

Las alianzas que se armaron y las que no llegaron

La conformación de las listas tuvo varios capítulos. En un primer momento, el escenario parecía más fragmentado: Abogacía Activa, Abogacía Transformadora y Foro Independiente, referenciado en Marcelo Arancibia, aparecían como espacios con posibilidades de intervenir.

El peronismo, con Marcelo Álvarez como uno de sus principales referentes en la abogacía, avanzó en un entendimiento con sectores profesionales del peronismo que buscaban construir una alternativa al oficialismo del Foro, junto a dirigentes vinculados al exintendente Emilio Baistrocchi.

Esa convergencia ya había conseguido plasmarse en otra elección institucional: la del Jurado de Enjuiciamiento. Para ese organismo, Abogacía Transformadora, Foro Independiente y los sectores de Baistrocchi compartieron una nómina. La fórmula opositora llevó a Sergio Tapia y Viviana Quero como titulares, con Mabel Chiconi y Martín Vega como suplentes. Abogacía Activa presentó a Pablo Vila y Alejandra Fili.

El principal obstáculo fueron las condiciones que planteó Arancibia para sumarse al acuerdo: pretendía un compromiso explícito del peronismo y, particularmente, de la diputada Fernanda Paredes, para impulsar cambios en el sistema de selección de magistrados.

Entre sus propuestas figuraban un examen escrito para los aspirantes, un sistema de puntaje para evaluar antecedentes, entrevistas públicas y la obligación de que los consejeros fundamenten sus votos al conformar las ternas.

Álvarez sostenía que varias de esas modificaciones formaban parte de una agenda que impulsaba desde hacía años. Sin embargo, Arancibia reclamaba una señal pública de Paredes que garantizara el acompañamiento. Esa definición no llegó y el acuerdo se frustró.

La ruptura dejó una consecuencia electoral: el peronismo cerró su lista con Lloveras y Bologna, sin incorporar a Foro Independiente.

Del otro lado, Abogacía Activa avanzó con Montes, expresidente del Foro, y Sánchez. El espacio cuenta con el respaldo de la conducción de Salinas y tiene identificación con el oficialismo provincial. La nómina se completó con José Becerra y Valeria Pérez como suplentes. La lista opositora lleva a Mauricio Gallardo y Vanesa Coria.

La elección llega, además, después de un resultado que fortaleció al oficialismo: el triunfo de Claudia Sarmiento como representante de la abogacía sanjuanina ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Identificada con la Lista 3, Sarmiento se convirtió en una referencia para Abogacía Activa y en una de las principales armadoras del PRO dentro de la matrícula.

Arancibia y Patinella, dos actores que pueden inclinar la balanza

Hay dos sectores que no quedaron incorporados a ninguna de las listas, pero que pueden tener peso electoral. El primero es Foro Independiente, cuyo principal referente es Arancibia. No consiguió cerrar un acuerdo con el peronismo, aunque conserva estructura y presencia entre los matriculados. Su capacidad de influencia puede resultar determinante en una elección que se resolverá entre dos grandes armados.

Arancibia quedó en una posición particular: no logró el entendimiento que pretendía con el PJ, pero tampoco está obligado a acompañar al oficialismo. Su espacio puede respaldar a Lloveras y Bologna, inclinarse por Montes y Sánchez o dejar libertad de acción.

El segundo actor es La Libertad Avanza, con Fernando Patinella como referencia política. Tampoco logró traducir su presencia en el escenario judicial en una candidatura propia. Sin embargo, el espacio libertario tiene llegada a profesionales habilitados para votar y su posicionamiento puede tener un efecto concreto.

Arancibia y Patinella no necesitan aparecer públicamente junto a una lista para influir: pueden transmitir una señal, recomendar una opción o, en términos políticos, mandar a votar por uno u otro sector.

Dos resultados, dos equilibrios

Si ganan Lloveras y Bologna, el peronismo recuperará una representación directa en el Consejo y podrá reconstruir una influencia que durante los últimos cuatro años no ejerció orgánicamente a través de Torres y Acosta. No significará controlar el organismo, porque necesitará acuerdos con alguno de los otros tres integrantes, pero sí recuperará capacidad de negociación.

Si triunfan Montes y Sánchez, el oficialismo provincial y la conducción del Foro podrán exhibir una victoria institucional de mayor alcance. Abogacía Activa tendrá dos representantes propios y consolidará la construcción que tiene a Sarmiento como una de sus principales referencias.