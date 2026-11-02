El Consejo de la Magistratura definió la terna para la Cámara de Apelaciones de Paz

La definición se produjo este lunes y ahora la designación final quedará en manos de la Cámara de Diputados.

El Consejo de la Magistratura de San Juan definió este lunes la terna de candidatos para cubrir un cargo de juez en la Cámara de Apelaciones de Paz. El orden de los postulantes quedó integrado por Facundo Acosta, Roberto Farina y María Gimena Ortiz, según informó oficialmente el Poder Judicial.

La definición corresponde al concurso de los Autos N.º 2161, caratulados Corte de Justicia Comunica Cargos Vacantes a Juez de Cámara de Paz, Juez de Familia y Juez de Primera Instancia (Civil). Se trata de uno de los procesos que el organismo lleva adelante para cubrir vacantes en la estructura judicial sanjuanina.

La terna fue conformada por el Consejo que preside la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Fernanda Paredes, e integran Marcelo Lima, por la Corte de Justicia; Laura Palma, por el Ministerio de Gobierno; y Raúl Acosta y Valeria Torres, en representación del Foro de Abogados. Cabe recordar que el presidente, Juan José Victoria, se apartó del Consejo, sólo en este caso, porque un familiar participó.