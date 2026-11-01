    • 1 de noviembre de 2026 - 08:29

    Fallo contra Diario de Cuyo por afectación al honor e imagen de abogada local

    Fallo contra Diario de Cuyo por afectación al honor e imagen de abogada local

    Fallo contra Diario de Cuyo por afectación al honor e imagen de abogada local

    Foto:

    En el marco de los autos caratulados «MORENO FERRER MANUELITA c/ DOMINGUEZ LEONARDO Y OTRO s/ ORDINARIO» (Expte. N° 170946/C9), tramitados ante el Noveno Juzgado Civil de la Primera Circunscripción Judicial de San Juan, a cargo del juez Dr. Pablo Nicolás Oritja, se dictó sentencia definitiva que condenó a la firma editora de Diario de Cuyo al pago de una indemnización por daños y perjuicios, y la presente publicación.

    Leé además

    los dos candidateables en la largada del peronismo sanjuanino se cuentan las costillas con actos y fotos

    Los dos candidateables en la largada del peronismo sanjuanino se cuentan las costillas con actos y fotos

    Por Fernando Ortiz
    ¿Sebastián Estevanéz o Maradona?

    Las perlitas de la rosca en San Juan: el nuevo rol de Cáceres con la minería; los ¿gladiadores? de Andino para el 27; y el adiós a "Sebastián Estevanéz" en Desamparados

    Por Fernando Ortiz

    Fundamentos centrales del fallo:

    * El juicio tuvo su origen en la publicación periodística de fecha 1 de julio de 2016 en la página 4 del matutino, que exhibía en un espacio de media página una fotografía de la abogada Manuelita Moreno Ferrer y un titular que expresaba "JUEZA DENUNCIÓ A ABOGADA POR HURTAR UN EXPEDIENTE".

    * El magistrado interviniente determinó que dicha divulgación vulneró de forma objetiva el derecho a la imagen de la letrada al ser expuesta sin su consentimiento en un contexto infundado.

    * Asimismo, en cuanto al derecho al honor, la sentencia acreditó que los hechos narrados carecían de veracidad respecto a la calificación de un delito de hurto —que no fue objeto de la denuncia penal formal por parte de la magistrada interviniente— y recordó que la Dra. Moreno Ferrer fue oportunamente sobreseída de la causa penal iniciada.

    * El fallo subraya que los medios masivos de comunicación tienen el deber de resguardar la presunción de inocencia y evitar la estigmatización y condena social de los profesionales en el ejercicio de su labor.

    PARTE RESOLUTIVA:

    Por todo lo expuesto, el tribunal resolvió:

    1) Admitir la demanda y condenar a la firma Francisco Montes SACYF a abonar a Manuelita Moreno Ferrer la suma de pesos cinco millones ($5.000.000), con más intereses y costas.

    2) Ordenar la publicación de la presente sentencia en la página central de la edición de papel del Diario de Cuyo y su réplica simultánea en el portal web del periódico durante 24 horas corridas.

    3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad legal.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El nuevo auditorio tiene capacidad para unas 4.000 personas y su construcción demandó alrededor de 15 años.

    Milei inauguró un templo evangélico en Neuquén y lanzó un mensaje político contra el populismo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Argentina inició el arbitraje contra el Reino Unido en septiembre y busca una medida urgente antes del avance previsto de las perforaciones durante 2027.

    Malvinas: Argentina irá a Hamburgo para pedir que frenen la explotación petrolera británica

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la libertad avanza abrio una sede en zonda y amplia su estructura en los departamentos de san juan

    La Libertad Avanza abrió una sede en Zonda y amplía su estructura en los departamentos de San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la lucha continua: flavio bolsonaro reaparecio desde estados unidos tras su salida de brasil

    "La lucha continúa": Flávio Bolsonaro reapareció desde Estados Unidos tras su salida de Brasil

    Por Redacción Diario de Cuyo