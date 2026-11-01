Fallo contra Diario de Cuyo por afectación al honor e imagen de abogada local

En el marco de los autos caratulados «MORENO FERRER MANUELITA c/ DOMINGUEZ LEONARDO Y OTRO s/ ORDINARIO» (Expte. N° 170946/C9), tramitados ante el Noveno Juzgado Civil de la Primera Circunscripción Judicial de San Juan, a cargo del juez Dr. Pablo Nicolás Oritja, se dictó sentencia definitiva que condenó a la firma editora de Diario de Cuyo al pago de una indemnización por daños y perjuicios, y la presente publicación.

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* El juicio tuvo su origen en la publicación periodística de fecha 1 de julio de 2016 en la página 4 del matutino, que exhibía en un espacio de media página una fotografía de la abogada Manuelita Moreno Ferrer y un titular que expresaba "JUEZA DENUNCIÓ A ABOGADA POR HURTAR UN EXPEDIENTE".

* El magistrado interviniente determinó que dicha divulgación vulneró de forma objetiva el derecho a la imagen de la letrada al ser expuesta sin su consentimiento en un contexto infundado.

* Asimismo, en cuanto al derecho al honor, la sentencia acreditó que los hechos narrados carecían de veracidad respecto a la calificación de un delito de hurto —que no fue objeto de la denuncia penal formal por parte de la magistrada interviniente— y recordó que la Dra. Moreno Ferrer fue oportunamente sobreseída de la causa penal iniciada.

* El fallo subraya que los medios masivos de comunicación tienen el deber de resguardar la presunción de inocencia y evitar la estigmatización y condena social de los profesionales en el ejercicio de su labor.

PARTE RESOLUTIVA:

Por todo lo expuesto, el tribunal resolvió:

1) Admitir la demanda y condenar a la firma Francisco Montes SACYF a abonar a Manuelita Moreno Ferrer la suma de pesos cinco millones ($5.000.000), con más intereses y costas.

2) Ordenar la publicación de la presente sentencia en la página central de la edición de papel del Diario de Cuyo y su réplica simultánea en el portal web del periódico durante 24 horas corridas.

3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad legal.