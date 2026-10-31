La Libertad Avanza abrió una sede en Zonda y amplía su estructura en los departamentos de San Juan

La Libertad Avanza (LLA) inauguró una nueva sede partidaria en el departamento Zonda , ubicada en la intersección de las calles Güemes y Monseñor Gallardo . El acto reunió a dirigentes, funcionarios, jóvenes y simpatizantes del espacio, además de vecinos que se acercaron a la apertura.

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La bienvenida estuvo a cargo de Silvina Tomeo , referente departamental de LLA, que recibió a las autoridades y a los asistentes.

Entre los presentes estuvieron el diputado nacional Abel Chiconi , el senador nacional Bruno Olivera , el diputado provincial Fernando Patinella y el dirigente político Martín Turcuman , junto a militantes y referentes del partido.

Turcuman tomó la palabra en representación de José Peluc , quien no pudo asistir por compromisos de agenda . Transmitió sus saludos y pidió disculpas por su ausencia.

En su discurso, Turcuman remarcó la importancia de fortalecer la organización territorial del espacio y de crear nuevos puntos de encuentro , donde los vecinos puedan acercarse, participar y conocer las propuestas del partido.

Según informaron desde LLA, la inauguración forma parte de un proceso de expansión y organización en la provincia, con el que buscan tener presencia en cada departamento y difundir las ideas que impulsa el presidente Javier Milei.

Con esta apertura, Zonda se suma a los departamentos sandjuaninos que ya cuentan con un espacio propio de participación y organización de La Libertad Avanza.