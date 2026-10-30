    • 30 de octubre de 2026 - 10:47

    Mauricio Macri aseguró que el acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza está estancado

    El expresidente afirmó que no se registraron avances hacia una alianza con el oficialismo de cara a los próximos comicios, en medio de tensiones territoriales y diferencias de gestión.

    Mauricio Macri.

    Mauricio Macri.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    A un año de las elecciones, el fundador y referente del PRO, Mauricio Macri, aseguró de forma categórica que “no se ha avanzado nada” respecto a un posible acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA).

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    Las declaraciones del exmandatario se produjeron durante su participación en un evento solidario organizado por la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en el Hipódromo de Palermo.

    Si bien el espacio amarillo mantiene un fuerte respaldo institucional y parlamentario al oficialismo nacional —articulado a través de dirigentes como Cristian Ritondo y Diego Santilli—, las negociaciones políticas formales de cara a una coalición siguen trabadas.

    Entre los principales focos de conflicto se encuentran las disputas territoriales por los distritos que gobierna el PRO, las pretensiones de estructura propia por parte del oficialismo y las recurrentes tensiones en la Ciudad de Buenos Aires en torno a las miradas de gestión entre Mauricio y Jorge Macri.

    A esto se suman los recientes reparos públicos expresados por Macri sobre el rumbo económico y los equipos de gestión del Gobierno, lo que demuestra que, a pesar del alineamiento legislativo en temas clave, la construcción de una alianza electoral nacional continúa sin encontrar un camino firme.

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