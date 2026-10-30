El Niño en San Juan: cómo estará el tiempo este fin de semana

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Bajo los efectos directos del fenómeno macroclimático El Niño, que promueve un significativo e inusual ingreso de humedad e inestabilidad sobre la franja cuyana, la provincia de San Juan se prepara para transitar un fin de semana marcado por marcadas variaciones térmicas, rotación de vientos y probabilidad de precipitaciones aisladas entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre de 2026.

De acuerdo con los informes actualizados del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones del tiempo en el territorio provincial responderán a la constante interacción entre masas de aire cálido provenientes del norte continental y perturbaciones instables que ingresan desde la cordillera, un patrón dinámico que caracteriza la influencia de la fase cálida del fenómeno durante la primavera en el oeste argentino.

Durante la jornada del sábado 31 de octubre, tras varios días de temperaturas elevadas que superaron cómodamente los 30 grados centígrados, la provincia experimentará un ambiente pesado y propenso al desarrollo de tormentas. El organismo oficial prevé un incremento paulatino de la cobertura nubosa hacia el mediodía, derivando en un escenario inestable que alcanzará su punto crítico durante la tarde y las primeras horas de la noche. En este período, la nubosidad variable dará lugar al desarrollo de chaparrones y tormentas de variada intensidad en distintos sectores del mapa sanjuanino, con especial énfasis en el Gran San Juan y los valles precordilleranos.

Asimismo, se espera la rotación de los vientos hacia el sector sudoeste, registrándose ráfagas de intensidad moderada a fuerte que impulsarán el paulatino descenso de las marcas térmicas antes del cierre de la jornada.

Para el domingo 1 de noviembre, el inicio del nuevo mes traerá consigo una paulatina atenuación de la inestabilidad más severa. La masa de aire fresco ingresada desde el sur durante la madrugada favorecerá una mañana templada, con temperaturas mínimas más amables para la población. Aunque persisterán intervalos de nubosidad a lo largo del día, la probabilidad de lluvias disminuirá de forma considerable en comparación con la jornada previa, dando paso a un domingo de tiempo más estable y agradable. Las temperaturas máximas experimentarán un moderado retroceso, ubicándose en valores cercanos a los 25 grados centígrados, acompañadas por vientos leves a moderados del sector sudeste que mantendrán la atmósfera fresca y ventilada en gran parte de la provincia.