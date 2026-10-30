Las condiciones dominantes responden al flujo continuo de masas de aire cálido e inestable provenientes del norte continental, las cuales interactúan con perturbaciones atmosféricas que ingresan desde la región cordillerana.

El Niño en la Argentina: en qué provincias rigen alertas meteorológicos este fin de semana

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Bajo la marcada influencia del fenómeno macroclimático El Niño, que mantiene una fase activa con una constante inyección de humedad e inestabilidad en el Cono Sur, la República Argentina se prepara para afrontar jornadas de tiempo severo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de avisos y alertas meteorológicos para este fin de semana, comprendido entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre de 2026, advirtiendo sobre el desarrollo de tormentas intensas, ráfagas de viento y abundante caída de agua en diversos puntos del país.

Las condiciones dominantes responden al flujo continuo de masas de aire cálido e inestable provenientes del norte continental, las cuales interactúan con perturbaciones atmosféricas que ingresan desde la región cordillerana. Esta combinación, potenciada por el impacto de El Niño en la circulación regional, mantendrá en estado de alerta a las provincias de la franja central, el Cuyo y el sur de la región pampeana.

Mapa de alertas: las provincias más afectadas Durante el transcurso del sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, distintas jurisdicciones del territorio nacional experimentarán fenómenos meteorológicos de variada intensidad:

Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): Tras un inicio de jornada con relativa estabilidad el sábado, la masa de aire volverá a deteriorarse. Hacia la tarde y noche del domingo 1 de noviembre , el avance de un frente instable reactivará los chaparrones y las tormentas aisladas, algunas con capacidad de generar anegamientos puntuales y ráfagas.

San Luis y Mendoza: La franja cuyana se encuentra bajo nivel de alerta por la formación de celdas de tormenta de rápido desarrollo. Se prevé abundante caída de agua en períodos cortos, intensa actividad eléctrica y la probabilidad de caída de granizo en zonas de precordillera y valles.

La Pampa: La inestabilidad afectará principalmente el centro y sudoeste de la provincia, registrándose un aumento significativo en la cobertura nubosa y el desarrollo de tormentas hacia la tarde del fin de semana, acompañadas por ráfagas intensas.

Córdoba y Santa Fe: Ambas provincias del centro del país permanecen bajo permanente monitoreo. Se esperan tormentas aisladas con valores de precipitación acumulada que podrían oscilar entre los 20 y los 50 mm, sobrepasando dichos valores de manera puntual debido a la saturación de humedad en capas medias. El impacto de El Niño según la mirada del SMN Los informes de tendencia climática elaborados por el SMN ratifican que la presencia de la fase cálida de El Niño altera los patrones habituales de lluvia y temperatura en la Argentina. Durante la primavera, este fenómeno se traduce en una mayor recurrencia de eventos severos de corta duración, precipitaciones acumuladas por encima de la media histórica en la región pampeana y el Litoral, y una marcada volatilidad térmica.