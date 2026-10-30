Albardón: más de 1.800 familias repararon el techo de sus casas con ayuda municipal

‘Cubierta de techo’ es un programa del municipio de Albardón que fue gestado para ayudar a las familias de escasos recursos que enfrentan filtraciones en los techos de sus viviendas con las lluvias intensas. Y que ahora se intensificó para hacer frente a las consecuencias de El Niño.

Al comienzo el programa incluyó la entrega de nylon para reparar los techos, pero la ayuda oficial se intensificó ante el fenómeno climático. Gloria Mercado , secretaria de Desarrollo Social de Albardón , dijo que hasta el momento ya son más de 1.800 familias las que fueron beneficiadas con esta ayuda y que ahora cuentan con techos renovados y seguros.

La funcionaria, dijo que ‘tras analizar la situación con el intendente Juan Carlos Abarca y con la preocupación puesta en El Niño, se trabajó para brindar soluciones más definitivas, superando la entrega de nylon que era paliativo al momento de las lluvias. De esta manera se gestó un mayor alcance de este programa municipal que funciona con fondos propios’.

Mercado agregó que este programa está destinado a familias que son de escasos recursos económicos y que no tengan los medios para reparar los techos. Y que incluye la entrega de materiales para realizar la reparación completa de los techos que presentan filtraciones.

El programa comenzó a aplicarse en las zonas del departamento que siempre resultan afectadas por las lluvias y donde existen conglomerados de viviendas precarias, con la idea de priorizar la puesta en práctica de esta ayuda municipal.

Posteriormente, personal del área Social conjuntamente con técnicos de Obras se realizaron relevamientos casa por casa para evaluar la situación de los techos. De esta manera se determinó si se podían reparar o si había que rehacerlos por completo. En base a los resultados de la evaluación, el municipio entregó a las familias los elementos necesarios como nylon, cemento, palos y materiales áridos, dependiendo del caso y de las dimensiones de la estructura.

‘Hay que resaltar que esta ayuda es para las viviendas donde las familias habitan cotidianamente, porque a veces nos encontramos con solicitudes de ayuda para la reparación de techos, pero en inmuebles que son habitados ocasionalmente. La prioridad son las casas donde viven las familias, optimizando los recursos municipales para poder llegar a más vecinos que lo necesitan’, aclaró la funcionaria.

Un control estricto de la ayuda oficial

Una vez que el municipio constata la situación de los techos y determina si necesitan reparación o nueva construcción, se llega a un acuerdo con los vecinos que serán beneficiados con la ayuda. ‘El municipio colabora con todos los materiales necesarios para realizar los trabajos y con el asesoramiento técnico, mientras que los vecinos, mediante la firma de un convenio, se comprometen a realizar la obra. Y nos encargamos de corroborar que lo haga. Si no lo hace, pierde la oportunidad de volver a recibir ayuda para este fin’, dijo la funcionaria.

Mercado explicó que el tras entregar los materiales, el municipio establece un plazo de 15 días para comenzar los trabajos, y que al término de ese tiempo el técnico del área de Obras vuelve a visitar a los beneficiados para corroborar los avances. ‘Pedimos responsabilidad a los vecinos y que aprovechen esta ayuda para reparar los techos. Es una forma de prevenir grandes pérdidas materiales a causa de las filtraciones por lluvias’, sostuvo la funcionaria.

El municipio de Albardón continúa relevando viviendas en todas las localidad del departamento para beneficiar a más familias con el programa ‘Cubierta de Techos’.