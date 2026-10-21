Albardón: se conocieron los videos del ciclista que murió tras chocar con la puerta de un auto

Ricardo Tejada, de 55 años, falleció este miércoles en la madrugada tras permanecer internado en terapia intensiva. Las cámaras registraron el impacto en calle Laprida y Arenales.

Se conocieron las imágenes del siniestro que terminó con la vida de Ricardo Antonio Tejada, de 55 años, vecino de Campo Afuera, en el departamento Albardón. El hombre murió este miércoles 21 de octubre en la madrugada en el Hospital Rawson, donde permanecía internado en estado crítico desde el martes 20.

Los videos muestran el instante en que el ciclista se topa con la puerta de un auto que estaba estacionado y que fue abierta en ese momento. Tras el impacto, cae al suelo.

El hecho ocurrió el martes 20 de octubre, a las 10:57, en la intersección de calle Laprida y calle Arenales. Según el reporte policial, Tejada circulaba en una bicicleta rodado 29, marca Shaley, de color negra, por Laprida, de norte a sur. Al llegar a Arenales se encontró con un Peugeot 308 estacionado, cuyo conductor, identificado como Ramón Salvador Ruiz, abrió la puerta y el ciclista lo impactó.

Tras el llamado al 911, personal de la unidad operativa Las Tapias se presentó en el lugar y entrevistó a la esposa de la víctima, quien relató lo sucedido. Hasta allí llegó una ambulancia del 107, cuyo personal trasladó al ciclista al Hospital Rawson. Ingresó inconsciente y con una herida cortante en el cuero cabelludo.