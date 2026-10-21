    • 21 de octubre de 2026 - 13:08

    Albardón: se conocieron los videos del ciclista que murió tras chocar con la puerta de un auto

    Ricardo Tejada, de 55 años, falleció este miércoles en la madrugada tras permanecer internado en terapia intensiva. Las cámaras registraron el impacto en calle Laprida y Arenales.

    Captura de video.

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    Los videos muestran el instante en que el ciclista se topa con la puerta de un auto que estaba estacionado y que fue abierta en ese momento. Tras el impacto, cae al suelo.

    El hecho ocurrió el martes 20 de octubre, a las 10:57, en la intersección de calle Laprida y calle Arenales. Según el reporte policial, Tejada circulaba en una bicicleta rodado 29, marca Shaley, de color negra, por Laprida, de norte a sur. Al llegar a Arenales se encontró con un Peugeot 308 estacionado, cuyo conductor, identificado como Ramón Salvador Ruiz, abrió la puerta y el ciclista lo impactó.

    Tras el llamado al 911, personal de la unidad operativa Las Tapias se presentó en el lugar y entrevistó a la esposa de la víctima, quien relató lo sucedido. Hasta allí llegó una ambulancia del 107, cuyo personal trasladó al ciclista al Hospital Rawson. Ingresó inconsciente y con una herida cortante en el cuero cabelludo.

    En el centro asistencial, Tejada fue internado en terapia intensiva. Su estado era delicado: estaba entubado y en coma farmacológico, con varias fracturas de cráneo. Falleció durante la madrugada de este miércoles.

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