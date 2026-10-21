Falleció en la madrugada de este miércoles en el Hospital Rawson debido a graves fracturas de cráneo.

Albardón: murió el ciclista que se llevó por delante la puerta que un automovilista abrió de repente para bajarse

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Ricardo Antonio Tejada, de 55 años, permaneció internado en gravísimo estado durante casi un día entero. El hombre no pudo recuperarse de las severas lesiones sufridas en la cabeza tras colisionar violentamente contra la puerta de un automóvil que fue abierta repentinamente mientras transitaba en su bicicleta.

El episodio se desencadenó el martes, alrededor de las 10 de la mañana. La víctima se desplazaba de norte a sur por calle Laprida, en Albardón, a bordo de una bicicleta rodado 29. Al aproximarse a la intersección con calle Arenales, la trayectoria del ciclista se vio abruptamente interrumpida por una maniobra imprevista.

En ese punto se encontraba estacionado un Peugeot 308, en cuyo interior estaba Ramón Salvador Ruiz, de 81 años. En un descuido, el conductor abrió la puerta del vehículo justo en el instante en que Tejada pasaba por el lugar. Sin margen de tiempo para esquivar el impacto ni aminorar la marcha, el ciclista chocó de lleno contra la estructura metálica y cayó pesadamente sobre la calzada.

La causa por el fatal desenlace quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, que lleva adelante las pericias e instrucciones pertinentes para determinar la responsabilidad penal del automovilista involucrado. La causa por el fatal desenlace quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, que lleva adelante las pericias e instrucciones pertinentes para determinar la responsabilidad penal del automovilista involucrado.

Efectivos de la Unidad Operativa Las Tapias acudieron al lugar de la tragedia para recabar los primeros testimonios e iniciar las actuaciones correspondientes. Minutos más tarde se hizo presente una ambulancia del servicio de emergencias 107, cuyos paramédicos asistieron a la víctima en el suelo. Tejada se encontraba inconsciente y presentaba un profundo corte en el cuero cabelludo, por lo que se dispuso su traslado inmediato y de urgencia hacia el Hospital Rawson.