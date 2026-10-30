Fundación Andesmar posibilitó el viaje de egresados de alumnos de Tudcum y Angualasto a Carlos Paz

Una iniciativa de integración comunitaria articulada por la Fundación Andesmar permitió que decenas de jóvenes del departamento Iglesia concretaran el tan anhelado viaje de egresados del nivel secundario con destino a la ciudad de Villa Carlos Paz , en la provincia de Córdoba.

La acción benefició de manera directa a estudiantes de la Escuela Ricardo Güiraldes , ubicada en la localidad de Tudcum , y a alumnos de la Escuela Antártida Argentina , perteneciente a la comunidad de Angualasto , reafirmando el compromiso de la empresa con el desarrollo social y el acompañamiento territorial en los municipios sanjuaninos.

El proyecto comenzó a gestarse a partir del diálogo directo y los encuentros de articulación territorial que la compañía mantiene de forma periódica con referentes, familias e instituciones de Rodeo, Tudcum, Iglesia y Jáchal. En una de estas instancias de intercambio, un padre de la comunidad educativa de la Escuela Ricardo Güiraldes planteó una inquietud concreta: el grupo de egresados arrastraba un retraso financiero en las últimas dos cuotas del paquete contratado y corría el riesgo de no poder saldar la totalidad del costo previsto para concretar el itinerario.

El acompañamiento integral a la Escuela Ricardo Güiraldes no se limitó únicamente al financiamiento económico del pasaje. La organización entregó a los jóvenes remeras personalizadas con el talle correspondiente a cada alumno y el diseño de su respectiva promoción , además de proveer colaciones e insumos para el trayecto. Asimismo, ante el requerimiento de la comunidad, la empresa dispuso la logística de traslado en ómnibus para transportar a los dieciséis alumnos desde la puerta de la institución en Tudcum hasta la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de San Juan, punto desde donde partieron finalmente hacia tierras cordobesas.

Enrique Ribbert, gerente de Mineria Grupo Andesmar (al centro); Verónica Tavano, de Fundación Andesmar (a la der.) y Daniel Funes, chofer de Andesmar (a la izq.).

En paralelo, la articulación comunitaria permitió extender el beneficio de la logística de transporte a dieciséis estudiantes de la Escuela Antártida Argentina de Angualasto. Este segundo grupo de jóvenes, que ya contaba con la totalidad del viaje saldado con la misma operadora turística, requería del traslado desde el punto de encuentro en la plaza principal de Rodeo hacia la capital provincial para empalmar con la salida programada hacia Carlos Paz en el mismo rango horario. De este modo, la acción logística coordinada por Andesmar logró trasladar con éxito a un total de treinta y dos egresados iglesianos.

La jornada de partida estuvo caracterizada por un emotivo clima familiar y comunitario en cada uno de los puntos de concentración. En la plaza de Rodeo, familias enteras se congregaron bajo una persistente e intensa lluvia para despedir a los jóvenes antes del abordaje del ómnibus. Posteriormente, la comitiva se trasladó hasta Tudcum, donde el espacio contiguo al establecimiento escolar y a la capilla local sirvió de escenario para el encuentro con los padres, quienes acudieron a pie y en bicicleta para acompañar el inicio del trayecto. En señal de reconocimiento, los vecinos entregaron a los representantes de la fundación y de la firma comercial producciones regionales consistentes en dulces artesanales y frutos secos locales.

Tras completar el embarque de ambas delegaciones en el departamento norteño, el colectivo emprendió el viaje hacia la Terminal de Ómnibus de San Juan escoltado por vehículos de la organización, arribando en horario para efectuar el trasbordo final al transporte de larga distancia a las veintitrés horas. La concreción de este itinerario consolida una línea de trabajo orientada al fortalecimiento institucional, el apoyo a las comunidades del interior sanjuanino y la generación de oportunidades para los estudiantes de la provincia.