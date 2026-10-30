    • 30 de octubre de 2026 - 09:56

    Alumnos de la UCCuyo presentaron su propuesta gastronómica en un restorán de la provincia

    Fueron estudiantes de la Licenciatura en Gestión Gastronómica, de la UCCuyo, que elaboraron una experiencia de cuatro pasos.

    Alumnos de Gastronomía de la UCCuyo presentaron una propuesta gastronómica en un restorán sanjuanino.

    Alumnos de Gastronomía de la UCCuyo presentaron una propuesta gastronómica en un restorán sanjuanino.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    Estudiantes de cuarto año de la Licenciatura en Gestión Gastronómica de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) presentaron, “Capítulo 1”, una propuesta gastronómica que desarrollaron en el restoran Casa Manuel, en Santa Lucía.

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    Los alumnos pusieron en práctica los saberes adquiridos durante su formación profesional, enmarcando la experiencia en su trabajo final de carrera y constituyó una oportunidad para trasladar los conocimientos del aula a un entorno profesional, afrontando los desafíos que implica planificar, organizar y ejecutar una propuesta gastronómica integral.

    Técnica culinaria y creatividad de los alumnos

    Bajo el concepto “Donde comienza la historia”, los estudiantes diseñaron una experiencia de cuatro pasos que integró técnica culinaria, creatividad y una mirada especial sobre los sabores y productos que enriquecen la identidad gastronómica de la provincia de San Juan.

    El menú incluyó preparaciones como croquetas de mar, mezzalune mediterráneo, trucha arcoíris con ensalada fresca y salsa marmolada y filet mignon al pistacho sobre puré de habas y reducción de syrah. La experiencia se completó con propuestas dulces, una selección de vinos y un cierre de café acompañado por un corazón de pistacho.

    Los alumnos integrantes de la propuesta “Capítulo 1” simbolizó mucho más que la presentación de un menú: representó un paso significativo en el recorrido académico de los estudiantes, una instancia para integrar saberes, explorar su identidad profesional y comenzar a proyectar su futuro en el ámbito gastronómico.

    Fueron estudiantes de la Licenciatura en Gestión Gastronómica, de la UCCuyo, que elaboraron una experiencia de cuatro pasos.

    Una formación íntegra de la UCCuyo

    Los directivos de la carrera informaron que en la Licenciatura se propone una formación que integra conocimientos, creatividad, práctica y herramientas de gestión para afrontar los desafíos de una industria en constante evolución.

    Los alumnos que participaron de esta experiencia fueron Aglaé Sánchez, Lisandro Giménez, Paulina González, Juan Pablo Sánchez Camargo, Valentina Yanzón, Julieta Martínez, Gimena Molina e Ignacio Cabrera, quienes asumieron el desafío de llevar adelante una propuesta propia, poniendo en juego sus conocimientos, habilidades y capacidad de trabajo en equipo.

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