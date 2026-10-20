Más de 100 estudiantes de la UCCuyo se capacitaron para el mundo laboral en las Jornadas Conecta 360

Con el firme propósito de acortar la distancia entre la formación académica y la práctica profesional, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) llevó a cabo con éxito las Jornadas Conecta 360 , un encuentro interdisciplinario pensado para dotar a las nuevas generaciones de herramientas estratégicas y saberes prácticos.

La UNSJ y la UCCuyo organizan conjuntamente una jornada para hablar del futuro minero en San Juan

La UCCuyo evalua incluir la Lengua de Señas Agentina como materia regular en la carrera de Medicina

La actividad reunió a 120 estudiantes de diversas carreras y niveles académicos. A través de una metodología innovadora resumida en la premisa de “aprender más y de otra manera”, la propuesta buscó dar respuesta directa a las transformaciones del entorno económico y productivo local.

El evento se articuló mediante un esquema fluido que combinó ponencias técnicas, presentaciones editoriales, paneles de debate y talleres de competencias transversales , estructurados en cuatro grandes bloques temáticos:

La primera parte abordó aspectos cruciales para la toma de decisiones económicas y el uso responsable del crédito. En este módulo disertaron Ana Recabarren y Sergio Aguiar , quienes profundizaron en los pilares para mantener una economía personal y empresarial saludable. Además, el espacio sirvió de marco para la presentación de los libros "Economía Subterránea" y el "Manual de Educación Financiera para el Docente", materiales pedagógicos destinados a fortalecer la alfabetización financiera.

Con foco en la realidad económica regional, los analistas Gonzalo Moncho, Marcela Navarro y Jeremías Bernal integraron este panel. Durante sus exposiciones, examinaron el impacto socioeconómico del sector minero y debatieron sobre su rol estratégico para el crecimiento sustentable de la provincia y la región.

Posicionamiento Profesional

Dada la importancia de las habilidades blandas en el mercado actual, este bloque se centró en brindar competencias diferenciadoras. A cargo de Carla Puigdengolas, Magu Colque y Ana Paula Zabala, las profesionales ofrecieron claves prácticas sobre oratoria, marketing personal y desarrollo de marca propia, herramientas esenciales para destacar en los procesos de selección y desarrollo laboral.

Innovación y Emprendedurismo

El último eje de debate abordó las nuevas tendencias en el ecosistema de negocios. Los emprendedores y especialistas Facundo Schiavi, Matías Soria y Agustín Nozica compartieron casos de éxito reales, analizando el contexto emprendedor actual, los desafíos de la transformación digital y las oportunidades de innovación.

Networking en primera persona en la UCCuyo

Lejos de quedar limitado al formato de clase tradicional o magistral, el cierre de la jornada estuvo marcado por el Sunset 360, una instancia distendida de vinculación. En este espacio informal, los alumnos tuvieron la oportunidad de dialogar de igual a igual con referentes del sector, ponentes y docentes.

Esta interacción directa no solo incentivó el intercambio de ideas y consultas profesionales, sino que permitió a los futuros graduados empezar a construir redes de contactos reales (networking) para apalancar sus primeras experiencias en el campo laboral.

Compromiso con el ecosistema productivo

Desde las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCCuyo destacaron el balance positivo de la convocatoria y subrayaron la importancia de continuar impulsando estos espacios de transferencia.

Con iniciativas de esta magnitud, la UCCuyo reafirma su compromiso institucional de mantenerse conectada de manera activa con los actores y transformaciones del ecosistema productivo regional, asegurando que sus egresados salgan al mercado con una sólida formación técnica y humana.