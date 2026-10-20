Más de 100 estudiantes de la UCCuyo se capacitaron para el mundo laboral en las Jornadas Conecta 360

Con el firme propósito de acortar la distancia entre la formación académica y la práctica profesional, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) llevó a cabo con éxito las Jornadas Conecta 360, un encuentro interdisciplinario pensado para dotar a las nuevas generaciones de herramientas estratégicas y saberes prácticos.
La actividad reunió a 120 estudiantes de diversas carreras y niveles académicos. A través de una metodología innovadora resumida en la premisa de “aprender más y de otra manera”, la propuesta buscó dar respuesta directa a las transformaciones del entorno económico y productivo local.
Cuatro ejes clave para el desarrollo profesional
El evento se articuló mediante un esquema fluido que combinó ponencias técnicas, presentaciones editoriales, paneles de debate y talleres de competencias transversales, estructurados en cuatro grandes bloques temáticos:
- Educación y Salud Financiera
La primera parte abordó aspectos cruciales para la toma de decisiones económicas y el uso responsable del crédito. En este módulo disertaron Ana Recabarren y Sergio Aguiar, quienes profundizaron en los pilares para mantener una economía personal y empresarial saludable. Además, el espacio sirvió de marco para la presentación de los libros "Economía Subterránea" y el "Manual de Educación Financiera para el Docente", materiales pedagógicos destinados a fortalecer la alfabetización financiera.
- Desarrollo Productivo y Minería
Con foco en la realidad económica regional, los analistas Gonzalo Moncho, Marcela Navarro y Jeremías Bernal integraron este panel. Durante sus exposiciones, examinaron el impacto socioeconómico del sector minero y debatieron sobre su rol estratégico para el crecimiento sustentable de la provincia y la región.
- Posicionamiento Profesional
Dada la importancia de las habilidades blandas en el mercado actual, este bloque se centró en brindar competencias diferenciadoras. A cargo de Carla Puigdengolas, Magu Colque y Ana Paula Zabala, las profesionales ofrecieron claves prácticas sobre oratoria, marketing personal y desarrollo de marca propia, herramientas esenciales para destacar en los procesos de selección y desarrollo laboral.
- Innovación y Emprendedurismo
El último eje de debate abordó las nuevas tendencias en el ecosistema de negocios. Los emprendedores y especialistas Facundo Schiavi, Matías Soria y Agustín Nozica compartieron casos de éxito reales, analizando el contexto emprendedor actual, los desafíos de la transformación digital y las oportunidades de innovación.
Networking en primera persona en la UCCuyo
Lejos de quedar limitado al formato de clase tradicional o magistral, el cierre de la jornada estuvo marcado por el Sunset 360, una instancia distendida de vinculación. En este espacio informal, los alumnos tuvieron la oportunidad de dialogar de igual a igual con referentes del sector, ponentes y docentes.
Esta interacción directa no solo incentivó el intercambio de ideas y consultas profesionales, sino que permitió a los futuros graduados empezar a construir redes de contactos reales (networking) para apalancar sus primeras experiencias en el campo laboral.
Compromiso con el ecosistema productivo
Desde las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCCuyo destacaron el balance positivo de la convocatoria y subrayaron la importancia de continuar impulsando estos espacios de transferencia.
Con iniciativas de esta magnitud, la UCCuyo reafirma su compromiso institucional de mantenerse conectada de manera activa con los actores y transformaciones del ecosistema productivo regional, asegurando que sus egresados salgan al mercado con una sólida formación técnica y humana.