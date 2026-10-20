    • 20 de octubre de 2026 - 09:09

    Alerta de Zonda: Educación suspendió el dictado de clases en tres departamentos

    Lo decidió luego de recibir los reportes de Defensa Civil.

    Alerta de Zonda: Educación suspendió el dictado de clases en tres departamentos

    Alerta de Zonda: Educación suspendió el dictado de clases en tres departamentos

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    Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación informó que este 20 de octubre se suspende la actividad escolar en los departamentos Iglesia, Calingasta y Jáchal.

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    La suspensión alcanza a las clases de los turnos interturno, tarde, vespertino y noche, en todos los niveles y modalidades. Se recuerda a los padres/tutores de estudiantes cuyos hijos se encuentran cursando el turno mañana que no deben retirarlos antes de horario, a la vez que en las escuelas con jornada completa se les servirá a los estudiantes el almuerzo previsto.

    La suspensión comprende los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban previstos para la jornada, los cuales quedarán anulados (los directores deberán generarlos nuevamente). La suspensión comprende los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban previstos para la jornada, los cuales quedarán anulados (los directores deberán generarlos nuevamente).

    La medida es de carácter preventivo. Además, el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia, establecido por la Resolución Nro 12277-ME-2024.

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