Noelia Ríos, la joven que tras un viaje a Brasil encontró en sus recetas una puerta para conquistar con nuevos sabores

Una experiencia en otro país puede convertirse en el punto de partida de un nuevo proyecto. Para Noelia Ríos , un viaje a Brasil no solo significó conocer otra cultura, sino también descubrir sabores que tiempo después se transformarían en una oportunidad para crecer. Así nació Casquinhas, una propuesta gastronómica que busca conquistar a los sanjuaninos con una alternativa diferente.

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La joven estuvo un tiempo en Brasil donde aprendió a preparar algunas recetas tradicionales del vecino país. Al regresar a San Juan, y en medio de la necesidad de generar una alternativa laboral y un ingreso extra es que decidió poner en práctica esos conocimientos y comenzar a producir. Aunque el proyecto tuvo una pausa, hace unos meses retomó la actividad y volvió a apostar por una propuesta que, según cuenta, está teniendo una buena respuesta.

La propuesta llama la atención por la novedad. Se trata de un producto poco habitual en la oferta gastronómica local, por lo que despierta la curiosidad de quienes lo ven por primera vez y se convierte en una experiencia culinaria única para quienes se animan a probarlo.

“Gracias a Dios nos va bien porque, como es algo novedoso, a la gente le gusta. Es algo adictivo, como nos dicen los clientes” , contó la joven en contacto con DIARIO DE CUYO, encontrando así en los comentarios de quienes prueban sus productos un impulso para seguir adelante.

Casquinhas está vinculada con otro proyecto gastronómico de Noelia: la pizzería Nossa, que ofrece preparaciones inspiradas en la cocina brasileña. El local se convirtió en uno de los principales espacios para dar a conocer las casquinhas y acercarlas a nuevos clientes.

La estrategia es sencilla. Quienes visitan la pizzería tienen la posibilidad de probarlas y descubrir una alternativa diferente para acompañar sus comidas. “Cuando van los clientes las ofrecemos y, cuando se sientan en la mesa, les ponemos un dip para acompañar. A la gente le encanta, nos compra y nos felicita por todo lo que ofrecemos”, explicó.

Para ella, esa respuesta demuestra que existe un público dispuesto a descubrir opciones diferentes y que la gastronomía también puede ser una manera de acercar culturas.

El secreto está en la elaboración artesanal

Uno de los principales desafíos de Casquinhas está en el proceso de elaboración. Aunque el producto se destaca por su sencillez a la hora de comerlo, prepararlo requiere tiempo y dedicación, ya que cada instancia tiene intervención manual.

Noelia explicó que una de las características que distingue a las casquinhas es su textura fina y crocante. A diferencia de otros productos similares, asegura que son agradables al paladar y permiten comerlas sin que lastimen la boca. “Yo creo que el grosor es lo que les da esa crocancia. Al ser tan finitas, son crocantes y amables en el paladar”, señaló.

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Además, pueden disfrutarse solas o acompañadas con distintas preparaciones, lo que amplía sus posibilidades dentro de la gastronomía. La elaboración artesanal, sin embargo, demanda esfuerzo y cuidado. Es parte del trabajo cotidiano que implica sostener una propuesta propia y ofrecer un producto que conserve sus características.

El producto se ofrece tanto en la pizzería que se encuentra en Las Heras 1026 sur, en Capital, con en distintas ferias de emprendedores, como en la Agroproductiva, por ejemplo. También se pueden contactar con Noelia por medio del perfil de Instagram @casquinhas.nossa.

Así, una receta aprendida durante una estadía en Brasil se transformó en una oportunidad para emprender en San Juan, con trabajo artesanal, sabores distintos y la intención de seguir conquistando a quienes buscan salir de lo habitual.