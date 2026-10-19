La UNSJ y el Sanatorio Argentino firmaron un convenio para pasantías de Bioingeniería e Ingeniería Industrial

En el sexto piso del Edificio Central de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), las autoridades universitarias y representantes del Sanatorio Argentino concretaron en la mañana de este lunes 19 de octubre la firma de un importante Convenio de Pasantías Educativas.

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La rúbrica contó con la presencia del rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer; la vicerrectora Andrea Leceta; la decana y el vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Andrea Díaz y Eric Laciar; y el gerente del Sanatorio Argentino, Sergio Femenía.

Según contempla la cláusula primera del acuerdo, el objetivo principal es facilitar “la capacitación de estudiantes avanzados en las distintas disciplinas que se cursan en la Universidad Nacional de San Juan”. En esta primera etapa, la iniciativa está destinada concretamente a alumnos de las carreras de Bioingeniería e Ingeniería Industrial.

El vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Dr. Eric Laciar, destacó la relevancia estratégica de este acuerdo para los futuros profesionales de la provincia:

"El Sanatorio Argentino es un centro muy importante en la provincia, con equipamiento de última tecnología, y el mantenimiento de ese equipamiento requiere de profesionales de ingeniería", explicó Laciar.

Por su parte, el gerente del centro de salud, Sergio Femenía, ponderó el impacto positivo que genera esta alianza público-privada entre el ámbito académico y la medicina privada:

"Es un beneficio tangible para el estudiante avanzado de las carreras que dicta la Universidad Nacional y, por otro lado, representa la incorporación de innovación y nuevos conocimientos al equipo de trabajo del sanatorio", sostuvo Femenía.

Sinergia con el sistema de salud sanjuanino

Desde una mirada institucional amplia, el rector Tadeo Berenguer valoró la articulación entre la universidad pública y los efectores sanitarios locales, contextualizándola en el crecimiento de la oferta académica de la UNSJ.

"A raíz de Enfermería, Obstetricia y, ahora, con Medicina, vamos a tener una tremenda demanda de acciones junto con el sistema de salud de la provincia", afirmó el rector tras la firma del documento.