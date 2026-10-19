Trámites en el Registro Civil: habrá demoras este martes y miércoles por cambios en el sistema

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó que durante las jornadas de este martes 20 y miércoles 21 de octubre, se llevará a cabo una actualización técnica de relevancia en la plataforma central informática del Registro Civil.

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Desde la repartición precisaron que, si bien todas las delegaciones y oficinas de la provincia mantendrán la atención presencial al público en sus horarios habituales, la operatividad técnica para la emisión e inicio de ciertos trámites sufrirá modificaciones y limitaciones temporales mientras se ejecutan las tareas en el sistema central.

Esta intervención planificada busca optimizar el rendimiento general de los servidores de la repartición e implementar de manera definitiva el módulo de notas marginales digitales.

Se trata de un avance tecnológico clave para la modernización del organismo, que permitirá completar el proceso de digitalización integral de las actas y expedientes de los ciudadanos de la provincia, acelerando los tiempos de respuesta a futuro.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a la población tomar los recaudos necesarios al momento de planificar sus gestiones y desplazamientos hacia las distintas sedes del Registro Civil.

Es importante tener en cuenta que las tareas programadas se extenderán durante los días martes 20 y miércoles 21 de octubre de 2026. Si bien las sedes abrirán en sus horarios acostumbrados, el impacto principal se notará en la reducción de la operatividad técnica y posibles demoras temporales en el sistema informático.

El motivo central de esta pausa en el rendimiento habitual responde a la actualización del servidor para incorporar el nuevo sistema de notas marginales digitales. Se prevé que el funcionamiento de todos los servicios se restablezca con total normalidad de manera inmediata al finalizar los trabajos este miércoles por la tarde.