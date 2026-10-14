    • 14 de octubre de 2026 - 06:42

    Matrimonio Emblemático: cuánto cuesta casarse en los escenarios más bellos de San Juan y los datos más llamativos de la celebración

    Desde su lanzamiento en 2024 solo se han realizado en San Juan 11 matrimonios emblemáticos. Los espacios que nunca se solicitaron, sus valores y todo lo que hay que saber para una boda distinta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Durante la Fiesta Nacional del Sol del 2024 se dio a conocer la novedad que ofrecía el Registro Civil de San Juan. Quien deseara un casamiento distinto iba a tener la oportunidad de solicitar un “Matrimonio Emblemático”, nombre que recibió la propuesta que consiste en celebrar la ceremonia civil en un escenario icónico de San Juan, aprovechando sus paisajes y maravillas. Desde su puesta en marcha a la fecha, se celebraron 11 bodas en total.

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    Así lo confirmó la titular del Registro Civil, Verónica Benedetto, en contacto con DIARIO DE CUYO. La primera boda que se celebró bajo el nuevo concepto fue el 27 de diciembre del 2024, de una pareja que había sido sorteada durante la FNS y eligió los jardines del Teatro del Bicentenario para la celebración. Desde entonces, varios son los escenarios que se han ido eligiendo, mientras que hay otros que por el momento no han despertado el interés de las parejas sanjuaninas.

    “Los lugares que más se eligieron fueron el Dique Punta Negra, donde hay un parador con una vista muy linda. También los jardines del teatro del Bicentenario, las Cavas de Zonda, y el Museo de la Memoria. En la Difunta Correa como Ischigualasto no se ha celebrado ninguno”, precisó la funcionaria. Según confesó Benedetto, esperan con ansias que escenarios como el paraje en Vallecito o el Parque Provincial Ischigualasto sean elegidos, ya que no solo ofrecen postales únicas, sino que también ayudan para darle mayor difusión a estos espacios.

    Ejemplo de ello fue por ejemplo el último matrimonio emblemático que se celebró en el Museo de la Memoria Urbana, en el sector de los jardines verticales, siendo la ´primera vez que se apuntaba hacia ese espacio. “Se incorporó como nuevo lugar y para diciembre tenemos otro pedido para el mismo lugar”, aseguró la titular del Registro Civil.

    Cuánto cuesta un Matrimonio Emblemático en San Juan

    La funcionaria provincial detalló que el costo es el mismo que maneja la Oficina Móvil del Registro Civil cuando se traslada hasta un salón donde se realiza la fiesta, por ejemplo. En ese sentido, destacó que el valor está rondando los $180.000. “La idea es poder hacerlo en estos lugares lindos y que desde la provincia podamos mostrar estos paisajes que mucha gente no conoce”, destacó.

    La particularidad de la celebración es que la pareja no tiene que hacerse cargo de nada, salvo de detalles externos que hagan la diferencia. Desde el Registro Civil se encargan de lo que es el mobiliario para la ceremonia, las mesas, sillas, un arco con flores para decorar el sector de la ceremonia y hasta flores de decoración para colocar en las sillas que usa la pareja y los testigos. “Hemos incorporado un parlante y podemos poner música que pueden elegir las parejas”; indicó Benedetto.

    Otro de los puntos que destacó Benedetto tiene que ver con las distintas alternativas que se habilitan al realizar un matrimonio fuera del Registro Civil o un salón. Al respecto, dijo: “Otras de las ideas de la modalidad es que en estos lugares si quieren puede contratar un servicio cerca para hacer un brindis, por ejemplo, y darles la posibilidad a los comercios de la zona. En una de las bodas que se hicieron en Punta Negra, luego bajaron a la confitería e hicieron allí un agasajo”.

    Si bien desde el Registro Civil cuentan con un listado de escenarios para la celebración de Matrimonios Emblemáticos, Benedetto aclaró que la pareja puede proponer un lugar que esté por fuera de los considerados, y desde el organismo se encargar de la gestión, los permisos y realizar todos los tramites necesarios para cumplir el sueño de una boda distinta. Así, los enamorados que buscan un casamiento fuera de lo cotidiano puede celebrar el amor en distintos escenarios de San Juan, poniendo en valor sus paisajes y maravillas.

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