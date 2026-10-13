La Feria Agroproductiva llega al Centro Cívico con más de 80 productores locales

El encuentro se realizará este miércoles 14 de octubre, de 9:30 a 13:30, en la Plaza Seca del Centro Cívico. Habrá una amplia oferta de alimentos frescos, elaboraciones artesanales y productos regionales a precios accesibles.

En la antesala de los festejos por el Día de la Madre, la tradicional Feria Agroproductiva de San Juan ofrecerá una edición especial orientada a las compras familiares y la búsqueda de productos regionales. El encuentro se llevará a cabo este miércoles 14 de octubre, de 9:30 a 13:30 horas, en la Plaza Seca del Centro Cívico.

Organizada para promover el consumo local y dinamizar la economía de la provincia, esta fecha especial reunirá a más de 80 productores sanjuaninos que expondrán una amplia variedad de alimentos frescos y elaboraciones artesanales a precios directos del productor.

Variedad de productos regionales y precios accesibles Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a una oferta diversa que abarca desde la canasta básica de alimentos hasta delicatessen típicas de la provincia. Entre las opciones disponibles se destacan:

Frutas y verduras frescas cosechadas en los valles sanjuaninos.

Aceite de oliva, aceitunas y frutos secos de calidad de exportación.

Dulces artesanales, conservas y miel pura.

Panificados tradicionales y repostería local. La iniciativa busca acercar a las familias opciones de calidad a precios accesibles, facilitando la compra de insumos para la mesa cotidiana y la elección de obsequios o productos típicos para agasajar a las madres en su día.