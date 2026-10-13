La Feria Agroproductiva llega al Centro Cívico con más de 80 productores locales

En la antesala de los festejos por el Día de la Madre, la tradicional Feria Agroproductiva de San Juan ofrecerá una edición especial orientada a las compras familiares y la búsqueda de productos regionales. El encuentro se llevará a cabo este miércoles 14 de octubre, de 9:30 a 13:30 horas, en la Plaza Seca del Centro Cívico.
Organizada para promover el consumo local y dinamizar la economía de la provincia, esta fecha especial reunirá a más de 80 productores sanjuaninos que expondrán una amplia variedad de alimentos frescos y elaboraciones artesanales a precios directos del productor.
Variedad de productos regionales y precios accesibles
Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a una oferta diversa que abarca desde la canasta básica de alimentos hasta delicatessen típicas de la provincia. Entre las opciones disponibles se destacan:
- Frutas y verduras frescas cosechadas en los valles sanjuaninos.
- Aceite de oliva, aceitunas y frutos secos de calidad de exportación.
- Dulces artesanales, conservas y miel pura.
- Panificados tradicionales y repostería local.
La iniciativa busca acercar a las familias opciones de calidad a precios accesibles, facilitando la compra de insumos para la mesa cotidiana y la elección de obsequios o productos típicos para agasajar a las madres en su día.
Apoyo a los emprendedores locales
La presencia de más de 80 productores consolida a la Feria Agroproductiva como un espacio clave de comercialización directa entre el elaborador y el consumidor final, eliminando intermediarios y garantizando la frescura e identidad de los productos de San Juan.