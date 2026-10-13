La verificación vehicular permitió detectar una moto con pedido de secuestro vigente en San Juan

Ocurrió en el Registro Único Provincial de Verificación de Automotores y Autopartes (RUPVAA). Un usuario llevó a verificar una Benelli 250 cc sin documentación y los sistemas alertaron una medida judicial emitida por la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El trabajo diario del Registro Único Provincial de Verificación de Automotores y Autopartes (RUPVAA) y los controles habituales que se realizan para verificar la identificación de vehículos resultan fundamentales en la prevención del delito automotor. Así quedó demostrado este martes durante un procedimiento clave que permitió detectar una motocicleta con pedido de secuestro vigente en el marco de una investigación judicial.

El hecho ocurrió cuando una persona se presentó en las dependencias del Registro provincial con la intención de realizar la verificación física de una motocicleta marca Benelli de 250 cc. Al notar que el usuario se presentó sin contar con la documentación correspondiente, el personal del organismo efectuó de inmediato las consultas registrales pertinentes en los sistemas oficiales. Fue en ese proceso donde se constató que sobre el rodado pesaba una medida judicial vigente, vinculada a una causa que tramita en la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

A partir de esta detección, se dio rápida intervención a la autoridad judicial competente, la cual dispuso el secuestro inmediato del rodado y de sus respectivas llaves de encendido. Asimismo, personal especializado llevó a cabo la inspección física detallada y las actuaciones correspondientes, operando con la participación activa de la Brigada de Investigación y bajo las directivas de la Justicia sanjuanina.

La importancia de la identificación vehicular La verificación de automotores y autopartes constituye una herramienta clave para detectar irregularidades, corroborar la identidad de los rodados y aportar información relevante a las investigaciones, mediante controles físicos y consultas en los registros oficiales.

En este marco, las autoridades destacaron que el grabado de autopartes y la correcta identificación de los vehículos contribuyen a fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad, dificultar la comercialización ilegal de piezas y facilitar la detección de posibles irregularidades vinculadas al delito automotor.