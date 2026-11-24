Esteban Maximiliano Campusano fue hallado culpable de encubrimiento mediante un juicio abreviado. Como contaba con una sentencia previa en suspenso, se unificaron las penas y deberá cumplir dos años y 65 días en el Penal de Chimbas.

A través de un acuerdo de juicio abreviado impulsado por la Unidad Fiscal Delitos contra la Propiedad, la Justicia sanjuanina condenó a Esteban Maximiliano Campusano a una pena única de dos años y 65 días de prisión de cumplimiento efectivo, luego de ser sorprendido trasladando a pie una motocicleta ajena durante la madrugada en el departamento Chimbas.

En la causa intervinieron la fiscal María Paula Carena, junto a los ayudantes fiscales Pablo Quiroga y Juan Manuel García Castrillón, y el auxiliar Franco Juárez. En primera instancia, el imputado recibió una condena de 65 días de prisión efectiva como autor del delito de encubrimiento por receptación sospechosa. No obstante, al revocarse la condicionalidad de una sentencia anterior que pesaba en su contra, el tribunal unificó ambos castigos y ordenó su inmediato alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial.

Persecución de madrugada en Villa Obrera El hecho que derivó en la condena ocurrió el 25 de septiembre de 2026, cerca de las 4:25. En ese momento, efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas por calle El Domador, entre El Arriero y El Marucho, en Villa Obrera, advirtieron a un sujeto que caminaba llevando a la par una motocicleta Yamaha YBR-Z de 125 cc, de color negro.

Al notar la presencia del patrullero, Campusano soltó el rodado e intentó escapar corriendo. Los uniformados iniciaron una rápida persecución y lograron interceptarlo y reducirlo a pocas cuadras, en la esquina de El Paisano y El Gringo.

Al ser interrogado sobre el origen del vehículo, el sospechoso argumentó que "se la estaba cuidando a un amigo", pero no pudo exhibir documentación ni acreditar su legítima tenencia. Posteriormente, los policías chequearon los datos del rodado en el sistema SIFCOP y confirmaron que pertenecía a otro ciudadano, identificado como Rubén Emanuel Montaño.