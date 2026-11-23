El municipio de Chimbas invita a participar de una movilización nocturna por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Nuvamente Chimbas organizó actividades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En una jornada dedicada a la concientización, la memoria y el compromiso social, el departamento Chimbas se prepara para vivir una emotiva movilización. El municipio lanzó la convocatoria para la Marcha de Antorchas "Iluminando Caminos", una iniciativa que busca visibilizar la lucha contra la violencia de género y promover una sociedad más justa e igualitaria.

La actividad se llevará a cabo este miércoles 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora a nivel mundial el 25N (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer). Según detallaron desde el municipio de Chimbas, la convocatoria está abierta a todos los vecinos y vecinas que deseen sumarse a esta expresión colectiva, bajo la premisa de que "cada luz representa una voz, una historia y la esperanza de construir una sociedad más justa y sin violencia".

Punto de encuentro para la marcha en Chimbas La jornada comenzará a las 20, momento en el que los participantes se reunirán en la Plaza Departamental de Chimbas. Desde allí, la columna marchará iluminando las calles del departamento hasta llegar al Parque de Chimbas, espacio elegido como punto de cierre de la movilización.

Desde la organización destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro y reflexión comunitaria, reafirmando las políticas públicas locales destinadas a acompañar, contener y erradicar todo tipo de violencias por motivos de género.

Cómo inscribirse y solicitar información Para quienes deseen participar de la marcha o necesiten realizar consultas previas, la Municipalidad de Chimbas habilitó instancias de inscripción e información presencial y telefónica: