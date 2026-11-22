Estuvo cerca de romperse el bloque mayoritario en el Concejo Deliberante. El Chimbas Te Quiero tambaleó por unos días por la decisión de la única edil que responde a la intendenta Daniela Rodríguez, Maruca Arredondo.

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La concejal intentó abrirse de los compañeros de bloque y dar un golpe de timón interno. Bajo su perspectiva, de todos modos, ya trabajan políticamente de manera separada. Entonces no era extraño crear un monobloque, cuyo nombre no trascendió, pero que se especulaba que fuese Justicialista.

En varios actos, en charlas con dirigentes, Maruca comentó la decisión e incluso dijo que tenía una agenda de medios de comunicación definida para copar la agenda de la política departamental. Sin embargo no sucedió.

El escrito estaba casi listo. Podría haberlo presentado el jueves de la semana. Pero no sucedió. La edil dejó en stand by la separación. La que puso paños fríos fue la intendenta. Le pidió que no frene la movida por ahora para no romper en el Deliberante con el sello que la catapultó a la conducción de la Municipalidad.

Además, abrir un bloque distinto al Chimbas Te Quiero, también puede tener un impacto en los votantes que la tienen identificada con el sello del exintendente Fabián Gramajo, fundador del espacio y de la proyección provincial, el San Juan Te Quiero.

Fuentes confiables que tiene contacto con la intendenta dijeron a DIARIO DE CUYO que el tema estuvo "en análisis" y que hubo charlas propuestas por Maruca. Sin embargo, la jefa comunal decidió que no haya -todavía- ningún quiebre. O al menos que no haya una fractura infrigida por ella.

La cuestión de Maruca es una de las tantas que tuvo la rosca semanal. Otro aspecto de la interna chimbera pasó por la aprobación del Concejo Deliberante para la utilización de fondos municipales para la continuación de la obra del Polideportivo municipal.

Todo se vio materializado en dos comunicados. La secretaria de Prensa del Concejo, Agostina Testa, y el secretario de Comunicación de la Municipalidad, Fernando Gutiérrez, redactaron dos perspectivas del asunto. "El Concejo destrabó la construcción del Polideportivo ante las dificultades administrativas y financieras del Ejecutivo municipal", escribieron desde el Chimbas Te Quiero.

No tardó en llegar una respuesta que elevó los comunicados a una altura novelera. "Con gestion y altura, es la manera en la que hemos decidido responder a los que atentan contra la institucionalidad", había dicho una fuente horas antes.

Más tarde, Gutiérrez aclaró: "Desde el Ejecutivo se considera desacertado que una parte del Concejo Deliberante haya utilizado el término 'destrabar' para referirse a una obra que nunca estuvo paralizada y que mantiene su ritmo de ejecución. La autorización fue solicitada por el propio Municipio para anticiparse a eventuales necesidades de financiamiento, y no para resolver una situación de desorden en sus cuentas".

La bloquista que se "coló" en una foto del PJ

El 17 de noviembre es el Día del Militante peronista. Hubo saludos de dirigentes en sus redes sociales y también personales. En Capital incluso hicieron un acto para conmemorar la fecha.

El diputado nacional Jorge Chica saludó a la militancia con una foto del triunfo de las elecciones a senadores y diputados del 2023. En la imagen aparece la dirigente bloquista Melisa Naveda.

Es un recuerdo, también, de la vieja alianza del peronismo con el Partido Bloquista. De hecho, esa fue la penúltima elección que los encontró juntos. La última fue en el balotaje de Sergio Massa contra Javier Milei.

Después de eso, pasó el quiebre conocido. El presidente del partido, el diputado provincial Luis Rueda, definió "hablar sólo de bloquismo" y correrse de la alianza con el Partido Justicialista. De hecho, para los comicios nacionales del 2025, selló un acuerdo con Marcelo Orrego.

La historia de Naveda con el peronismo no terminó bien. La senadora Celeste Giménez, que la había incorporado como asesora en el Senado, decidió romper la relación laboral a mediados del 2025. En la víspera del enfrentamiento electoral que se avecinaba.

Un peronista dijo a DIARIO DE CUYO que las cosas pasan. Sobre Naveda, ante la consulta, respondió: "Ya la vamos a traer pronto". Una mención a un eventual retorno al Gobierno en el 2027.

Sunset y café para el Consejo de la Magistratura

Las elecciones del 25 de noviembre definen a los dos representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de San Juan. Hay dos listas en pugna: el peronismo y aliados con Sofía Lloveras a la cabeza competirá contra el oficialismo del Foro, encarnado en Franco Montes.

La oposición decidió un par de movidas sociales para integrar a los matriculados. El equipo liderado por Marcelo Álvarez y Alejandro Ruffa hizo un sunset en el Tulum Open Mall. Y generó un movimiento no muy novedoso, pero interesante.

El equipo de campaña opositora se sentó en un café frente a Tribunales todas las mañanas, de 10 a 13. En las redes sociales pudieron verse las fotos. Desde el martes pasado que hicieron lo mismo. ¿Servirá?

Durante la semana, los candidatos salieron a explicar las propuestas. Coinciden en una sola cosa: la reforma del reglamento interno del Consejo. Aunque tiene variantes, lo cierto es que habrá un antes y un después de los comicios de los litigantes. Sólo si efectivamente logran los cambios que ahora proponen.

Albardón a dos manos en la Cámara

Una nueva polémica en el bloque Justicialista en la Cámara de Diputados. Esta vez con motivo del fideicomiso de Vicuña por los 250 millones de dólares. La bancada peronista decidió abstenerse. Pero no sucedió.

La fragmentación es la norma del peronismo en la Legislatura. Una mayoria del bloque comandado por el presidente del partido, Juan Carlos Quiroga Moyano, se abstuvo de votar el fideicomiso. Otra buena parte sencillamente faltó. No fueron Eduardo Cabello, ni Omar Ortiz, ni Miguel Vega.

Sin embargo, Albardón dio la nota. El intendente Juan Carlos Abarca envió a sus dos diputados a respaldar la iniciativa del Gobierno provincial. Tanto Cristina López (proporcional) como Pedro Albagli (departamental), ambos del bloque Justicialista, acompañaron el fideicomiso.

La inesperada unión de Uñac y Aranda

No hay que ser muy memorioso para recordar el pasado común del senador Sergio Uñac y el diputado provincial Franco Aranda. Los dos estuvieron -¿están?- enemistados desde hace tiempo.

Sin ir más lejos, Uñac puso a Emilio Baistrocchi a competir con Aranda en el 2019. El exministro de Gobierno ganó las elecciones y se quedó con la intendencia. Aunque después también terminó peleado con el exgobernador.

Aranda luego cuestionó públicamente que Uñac buscase otro mandato para la Gobernación y el entonces gobernador tomó la decisión de quitarle el salvoconducto que le dio previamente: una silla en el Directorio del Banco San Juan.

A patir de ese momento recrudeció la rivalidad. Sin embargo, quizá ahora empiece a haber alguna charla. Se los vio a los en el acto de Sergio Massa en la Provincia de Buenos Aires.

Massa es el jefe de Aranda en el Frente Renovador. Uñac está cerca del exministro de Economía en la interna contra el gobernador Axel Kicillof. El senador sanjuanino mantiene su candidatura a la presidencia, pero tiene mayor afinidad con Massa que con Kicillof. Eso es claro.

¿Podrán trabajar juntos para el 2027? Los dos ya tuvieron un momento de confluencia en el 2025. El massista Gabriel Castro integró como suplente la candidatura a diputado nacional. La lista que encabezó el exintendente de San Martín, Cristian Andino, estuvo diseñada por Uñac.

La frase del dirigente

Emilio Achem, secretario General de la Gobernación: "Vos podés tener encuestas y datos, a mí me gustan sentarme a un costado y mirarle la cara a la gente. Eso te da mucha información. Veo a la gente distendida y disfrutando".

En una entrevista en el stand de DIARIO DE CUYO, el funcionario del Gobierno de Orrego evaluó la edificación de la Fiesta Nacional del Sol y habló de la satisfacción de los sanjuaninos con la nueva versión del evento mayor de la provincia.

Lo mejor y lo peor de la semana

Lo mejor: sin duda la Fiesta del Sol. El evento en Pocito tuvo puntos positivos como el transporte y la calidad de los stands. Los shows, naturalmente, son los que se llevaron los aplausos. La primera noche de Turf y Tan Biónica hubo 70.000 almas, según estimaciones oficiales.

Lo peor: todo indica que hubo exceso policial en el caso de la muerte de Franco Jara. El albardonero falleció después de una golpiza de los uniformados. La Fiscalía calificó el accionar como un homicidio y hay cinco policías detenidos e investigados.

El elegido de las redes

La cuenta secundaria del diputado nacional José Peluc, de La Libertad Avanza, denominada "El Mágico" en referencia a una nota de DIARIO DE CUYO de fines del 2025, se subió a la fiebre por el GTA y aprovechó para pegarle al kirchnerismo.