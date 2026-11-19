Un jubilado de 82 años fue víctima de un robo millonario en Chimbas, donde uno o más delincuentes ingresaron a su vivienda y se llevaron más de $13 millones que tenía guardados como ahorros. El hecho ocurrió durante la mañana del lunes, cuando no había nadie en la propiedad, ubicada en la intersección de las calles 5 de Octubre y 9 de Julio, en Villa El Rosario.
La víctima fue identificada como Ramón Artuzia. Según la denuncia, el hombre se había ausentado de su domicilio el domingo y había dejado a su cuñada, también adulta mayor, al cuidado de la vivienda.
Sin embargo, la mujer tuvo que salir el lunes 16 de noviembre. De acuerdo con su relato, se retiró alrededor de las 9 y regresó recién a las 17. Al volver, advirtió que habían ingresado a la propiedad y que faltaba el dinero que el jubilado conservaba como ahorro.
El botín supera los $13.000.000 y estaba compuesto por moneda nacional y dólares, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación.
Investigan cómo ingresaron a la vivienda
El robo tomó estado público este miércoles y ya es investigado por efectivos de la Comisaría 17ma, bajo las directivas de un fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad.
Por el momento, no trascendieron detalles sobre la modalidad utilizada por los delincuentes para ingresar al domicilio ni si provocaron daños o forzaron alguna abertura.
Los investigadores buscan establecer cómo se produjo el ingreso y reunir elementos que permitan identificar a los responsables de un robo que dejó a un jubilado de Chimbas sin los ahorros que había reunido.