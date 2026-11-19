Los delincuentes se llevaron los ahorros que el hombre tenía guardados en pesos y dólares. Investiga la Comisaría 17° junto a la UFI Delitos contra la Propiedad.

Un jubilado de 82 años fue víctima de un robo millonario en Chimbas, donde uno o más delincuentes ingresaron a su vivienda y se llevaron más de $13 millones que tenía guardados como ahorros. El hecho ocurrió durante la mañana del lunes, cuando no había nadie en la propiedad, ubicada en la intersección de las calles 5 de Octubre y 9 de Julio, en Villa El Rosario.

La víctima fue identificada como Ramón Artuzia. Según la denuncia, el hombre se había ausentado de su domicilio el domingo y había dejado a su cuñada, también adulta mayor, al cuidado de la vivienda.

Sin embargo, la mujer tuvo que salir el lunes 16 de noviembre. De acuerdo con su relato, se retiró alrededor de las 9 y regresó recién a las 17. Al volver, advirtió que habían ingresado a la propiedad y que faltaba el dinero que el jubilado conservaba como ahorro.

El botín supera los $13.000.000 y estaba compuesto por moneda nacional y dólares, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación.

Investigan cómo ingresaron a la vivienda El robo tomó estado público este miércoles y ya es investigado por efectivos de la Comisaría 17ma, bajo las directivas de un fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad.