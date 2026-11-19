Una profunda conmoción sacude por estas horas a la comunidad del departamento de Rivadavia, en la provincia de Mendoza , tras el repentino fallecimiento de Kiara Farías , una adolescente de apenas 14 años.

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El trágico episodio ocurrió el pasado domingo 15 de noviembre en una vivienda del distrito Los Árboles, luego de que la joven regresara a su hogar tras asistir a una fiesta de cumpleaños de 15.

Según reconstruyeron las fuentes policiales a partir del testimonio de su entorno, Kiara llegó a su casa alrededor de las 4 de la madrugada. En ese momento, le comentó a su madre que se sentía descompuesta . Con el cuidado y la preocupación propios de cualquier mamá ante el malestar de una hija, la mujer la asistió de inmediato: la ayudó a darse un baño para que se sintiera mejor, la acompañó a cambiarse de ropa y la arropó en su cama.

Cerca de las 6 de la mañana, la adolescente finalmente logró conciliar el sueño y el resto de la familia también se retiró a descansar. Nada hacía presagiar el desenlace que tendría lugar pocas horas después. Alrededor de las 11.30 del mediodía, la madre se acercó a la habitación para ver cómo seguía la joven y se encontró con una escena desesperante: Kiara no respiraba y presentaba espuma en la boca.

Ante la gravedad del cuadro, la mujer realizó un llamado urgente a los servicios de emergencia . En pocos minutos, efectivos de la Subcomisaría Medrano arribaron al domicilio y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de manera ininterrumpida , en una carrera contra el tiempo mientras aguardaban la llegada de los profesionales de la salud.

Al llegar la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), el médico a cargo continuó con la asistencia, pero lamentablemente no logró revertir el cuadro y debió constatar el deceso de la adolescente en el lugar. En la vivienda también trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias de rigor, mientras que las actuaciones quedaron en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia.

Pericias clave para esclarecer el hecho

Por el momento, la causa de muerte permanece bajo reserva y es materia de una exhaustiva investigación judicial.

Los investigadores buscan reconstruir qué sucedió durante las horas previas al fallecimiento y determinar si el malestar que Kiara manifestó al regresar de la celebración guarda relación directa con su muerte.

Para obtener respuestas certeras que lleven claridad a su familia y a toda la comunidad mendocina, los peritos forenses llevarán adelante una batería de análisis complejos sobre distintos órganos, incluido el cerebro. El protocolo dispuesto contempla tres ejes fundamentales: