Este jueves, los integrantes de la Unidad Coordinadora de Departamentales están frente a una jueza y la fiscalía Delitos Especiales formulará cargos contra ellos por matar a una persona durante un procedimiento.

Este jueves se llevará a cabo la audiencia de formalización contra los seis policías acusados por el asesinato de Franco Jara, en Albardón. El hombre murió en la Comisaría 18va tras ser golpeado de forma brutal en su casa tras un operativo policial por una contravención realizado por la Unidad Coordinadora de Departamentales.

Por el hecho quedaron involucrados seis policías: el sargento Juan Eduardo Zamora, el suboficial inspector Emiliano Cabrá, los cabos Arnaldo Zalazar, Juan Recio y Nicolás Godoy y el agente Matías Lucero.

Se conocerán los roles de cada uno en el homicidio del albardonero y las imputaciones que se le formularán como consecuencia. Entre ellas allanamiento ilegal y homicidio agravado por ser funcionario policial, entre otras. La más grave es el homicidio agravado por la que los que tengan estos cargos podrían recibir una pena de prisión perpetua.

Este miércoles, la fiscalía Delitos Especiales realizó una inspección ocular en la casa de Jara para tener más precisiones de cómo sucedieron los hechos. Con las pericias restantes y los testimonios tomados a familiares y policías, los investigadores ya tienen más precisiones de qué hizo cada uno de los efectivos. Eso se conocerá en la audiencia de este jueves.

La teoría de la fiscalía Según la teoría de la Fiscalía, los efectivos de la Unidad Coordinadora de Departamentales llegaron hasta el domicilio de Jara en el marco de un operativo de prevención. Sin embargo, siempre de acuerdo con la hipótesis acusatoria, los policías ingresaron ilegalmente a la vivienda y lo golpearon brutalmente.