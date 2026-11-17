La Unidad Fiscal de Delitos Especiales confirmó la detención del sargento Juan Eduardo Zamora por la muerte de Franco Jara.

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales confirmó una nueva detención en la investigación por el homicidio de Franco Jara, ocurrida en durante un procedimiento policial en Albardón. Se trata del sargento Juan Eduardo Zamora, adscrito a la Unidad Coordinadora de Departamentales, y es la sexta persona detenida en la causa.

La audiencia de formalización será el próximo jueves 19, en horario a confirmar.

El resto de los detenidos por el caso Franco Jara Según informó el organismo, a las 14 horas de este lunes personal de Delitos Especiales, con mandato de la jueza de garantías en turno, detuvo a cinco funcionarios policiales que intervinieron en el procedimiento del sábado 14 de noviembre en el Barrio Lozano I, del departamento Albardón. Todos pertenecen a la Unidad Coordinadora de Departamentales. Se trata del oficial subinspector, Emiliano Cabrá, los cabos Arnaldo Zalazar, Juan Recio y Nicolás Godoy y el agente Matías Lucero.

La autopsia confirmó una muerte violenta Las detenciones se produjeron luego de que se confirmara que el fallecimiento de Jara fue producto de un "cefalohematoma en región temporal izquierda de tipo contuso, edema cerebral, hemorragia subdural y edema pulmonar". Es decir, se trató de una muerte violenta de tipo homicida.