Muerte de Franco Jara en un calabozo de Albardón: en la Policía reconocen que hubo un procedimiento para "reducirlo"

Desde la fuerza de seguridad confirmaron que existió un procedimiento de reducción durante el operativo policial en el que fue aprehendido Jara, un hombre de 31 años. La Subsecretaría de Control y Gestión abrirá un sumario interno para determinar las responsabilidades de los efectivos intervinientes.

Muerte de Franco Jara en un calabozo en Albardón: en la Policía reconocen que hubo un procedimiento para "reducirlo"

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Un sumario administrativo y una profunda investigación judicial comenzaron a tomar forma este lunes en la provincia de San Juan, luego de que desde la propia cúpula de la Policía reconocieran oficialmente la existencia de un procedimiento de reducción durante la detención de un joven de 31 años identificado como Franco Jara, quien perdió la vida tras el operativo policial concretado en el departamento Albardón.

El caso, que generó una fuerte conmoción en la comunidad albardonera y abrió serios interrogantes sobre el accionar de los uniformados en la vía pública, se encuentra ahora bajo la lupa de los organismos de control interno.

De acuerdo con las declaraciones brindadas en Radio Sarmiento por Damián Villavicencio, titular de la Subsecretaría de Control y Gestión, hoy se pondrá en marcha de manera formal el sumario administrativo correspondiente para esclarecer cada uno de los detalles que rodearon la intervención policial.

La lupa sobre el protocolo y el personal de guardia

El objetivo central de la pesquisa institucional es determinar con precisión si las maniobras de inmovilización, las técnicas de reducción y el grado de fuerza aplicados por los efectivos que participaron directamente del procedimiento se enmarcaron dentro de los protocolos legales vigentes. Asimismo, la investigación administrativa alcanzará al personal policial que se encontraba cumpliendo funciones de guardia al momento del traslado y recepción del detenido, con el fin de evaluar si existió algún tipo de omisión, negligencia o accionar excesivo que pudiera haber incidido de manera directa en el desenlace fatal del joven de 31 años.