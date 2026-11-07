    • 7 de noviembre de 2026 - 16:41

    Valle Fértil: una motociclista de 52 años murió tras impactar contra un guardarraíl en Ruta Provincial 510

    La mujer perdió el control de su moto en una curva de la Ruta Provincial 510, a unos 8 kilómetros de Marayes, en Valle Fértil.

    Tragedia en Valle Fértil: la mujer conducía una moto Voge de 300 cc.

    Tragedia en Valle Fértil: la mujer conducía una moto Voge de 300 cc.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer de 52 años, Anabel Sonia Albornoz, murió este sábado por la mañana luego de protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Provincial 510, en el departamento Valle Fértil. La víctima circulaba en una motocicleta cuando perdió el control del rodado y terminó impactando contra un guardarraíl.

    Leé además

    Valle Fértil recibió 310 computadoras y nuevas herramientas de capacitación y autoempleo durante una jornada encabezada por Marcelo Orrego.

    Valle Fértil: Orrego entregó más de 300 computadoras y llevó servicios y capacitaciones a Villa San Agustín
    El helicóptero Bell 412EP que se estrelló en Ischigualasto.

    Tragedia aérea en Valle Fértil: Gendarmería reconstruirá el vuelo del helicóptero

    Accidente fatal en Valle Fértil

    El hecho ocurrió alrededor de las 6:50, a unos 8 kilómetros al sur de la localidad de Marayes. Según las primeras informaciones del Ministerio Público Fiscal, la mujer conducía una moto Voge de 300 centímetros cúbicos en dirección de sur a norte.

    Al llegar a una curva, por motivos que todavía se investigan, habría perdido el dominio de la motocicleta y se desvió hacia la banquina este, donde terminó chocando contra el guardarraíl. La violencia del impacto le provocó la muerte en el lugar.

    Tras recibir el aviso, personal policial y judicial se trasladó hasta el sector y constató que la motocicleta estaba tendida sobre la banquina, mientras que la conductora se encontraba a pocos metros, aparentemente sin signos vitales.

    En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes. De acuerdo con el informe oficial, en las primeras tareas no se encontraron indicios que permitieran presumir la participación de otro vehículo o de terceros en el siniestro.

    Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

    En la investigación intervienen los fiscales Iván Grassi y Roberto Ginsberg, junto con la ayudante fiscal Agostina Pérez, de la Unidad Fiscal Delitos Especiales.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    emprendedores sociales de iglesia y valle fertil podran sumar sus producciones al registro provincial

    Emprendedores sociales de Iglesia y Valle Fértil podrán sumar sus producciones al Registro Provincial

    En Valle Fértil también habrá fiesta para celebrar el Día de la Tradición.

    Valle Fértil celebra la tradición con música y un emotivo homenaje a Don Saúl Quiroga

    Este 3 de noviembre, el Parque Provincial Ischigualasto celebre su 55º aniversario.

    Ischigualasto cumple 55 años y lo celebra con un récord histórico: supera visitas y recaudación

    Nancy Godoy tenía 52 años.

    Femicidio de Nancy Godoy: encontraron la mano amputada, la escena del crimen y una foto clave en su celular

    Por Redacción Diario de Cuyo