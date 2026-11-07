Valle Fértil: una motociclista de 52 años murió tras impactar contra un guardarraíl en Ruta Provincial 510

La mujer perdió el control de su moto en una curva de la Ruta Provincial 510, a unos 8 kilómetros de Marayes, en Valle Fértil.

Una mujer de 52 años, Anabel Sonia Albornoz, murió este sábado por la mañana luego de protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Provincial 510, en el departamento Valle Fértil. La víctima circulaba en una motocicleta cuando perdió el control del rodado y terminó impactando contra un guardarraíl.

Accidente fatal en Valle Fértil El hecho ocurrió alrededor de las 6:50, a unos 8 kilómetros al sur de la localidad de Marayes. Según las primeras informaciones del Ministerio Público Fiscal, la mujer conducía una moto Voge de 300 centímetros cúbicos en dirección de sur a norte.

Al llegar a una curva, por motivos que todavía se investigan, habría perdido el dominio de la motocicleta y se desvió hacia la banquina este, donde terminó chocando contra el guardarraíl. La violencia del impacto le provocó la muerte en el lugar.

Tras recibir el aviso, personal policial y judicial se trasladó hasta el sector y constató que la motocicleta estaba tendida sobre la banquina, mientras que la conductora se encontraba a pocos metros, aparentemente sin signos vitales.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes. De acuerdo con el informe oficial, en las primeras tareas no se encontraron indicios que permitieran presumir la participación de otro vehículo o de terceros en el siniestro.