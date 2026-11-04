Valle Fértil celebra la tradición con música y un emotivo homenaje a Don Saúl Quiroga

Valle Fértil se viste de fiesta para rendir homenaje a sus raíces, a su música y a una de las figuras más queridas e icónicas de su historia artística: el inolvidable cantautor y poeta Don Saúl Quiroga . Será el 10 de noviembre, día en que se celebra el Día de la Tradición.

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La cita está programada para el próximo martes 10 de noviembre , a partir de las 19 , sobre la calle Mendoza (entre Rivadavia y Mitre). El evento promete ser un punto de encuentro intergeneracional donde vecinos y visitantes podrán compartir una jornada inolvidable a pleno folclore, danza y costumbres populares.

El municipio de Valle Fértil, a través de su Área de Cultura , ideó una celebración que trasciende la mera conmemoración para convertirse en un acto de tinte poético y memoria colectiva.

Este año, los festejos por el Día de la Tradición adquieren un matiz profundamente emotivo al entrelazarse con el natalicio de Saúl Quiroga, un artista que adoptó a este rincón sanjuanino como su lugar en el mundo y dejó una huella imborrable en el alma de su gente.

Quiroga no fue un creador cualquiera; fue la voz que le puso melodía y poesía al paisaje vallisto. Su emblemática cueca "Soy vallisto" , consagrada como la canción oficial del departamento, resuena como un himno identitario en cada encuentro, reunión familiar o acto patrio. Recordarlo en el día de su nacimiento, casualmente un 10 de noviembre, la misma fecha en que se celebra el Día de la Tradición en homenaje al natalicio de José Hernández, autor del Martín Fierro, resulta una coincidencia poética perfecta.

Invitación a toda la comunidad de Valle Fértil

Desde la organización se ha dispuesto que la celebración sea de carácter libre y participativo. El espíritu del evento convoca a las familias a sumarse con lo necesario para vivir una auténtica tarde de mateada criolla: el equipo de mate, el atuendo tradicional o pañuelo al cuello, y las ganas de disfrutar en comunidad.

La convocatoria está especialmente pensada para abuelos, niños, jóvenes y amigos. La propuesta busca recuperar el espacio público como lugar de encuentro, revalorizando los saberes ancestrales, la artesanía local y la gastronomía típica que caracterizan al departamento.

Convocan a artistas y hacedores culturales

Para que la fiesta sea verdaderamente representativa, el municipio extendió una amplia convocatoria a todos los artistas, cantantes, artesanos, emprendedores, academias de danzas y agrupaciones gauchas de la región que deseen sumarse al evento.

Aquellos interesados en participar con números artísticos, exposición de productos o stands de artesanías pueden acercarse al Salón Municipal de Cultura o comunicarse directamente con Jonathan Villalón al teléfono 2645055779. El objetivo es mancomunar esfuerzos para que la celebración sea un reflejo fiel del talento y el trabajo de la comunidad vallista.

Coordenadas del evento

Fecha: martes 10 de noviembre.

martes 10 de noviembre. Hora: desde las 19.

desde las 19. Lugar: Calle Mendoza (entre Rivadavia y Mitre), Valle Fértil, San Juan.

Valle Fértil vuelve a demostrar que las tradiciones no son piezas de museo, sino un organismo vivo que late en cada acorde de guitarra, en cada verso recitado y en cada mate compartido entre vecinos. Una invitación ineludible para celebrar lo que somos y mantener encendida la llama de nuestra cultura.