    • 4 de noviembre de 2026 - 12:24

    Pocito inauguró un Banco Rojo para mantener viva la memoria de las víctimas de violencia de género

    La intervención quedó instalada en la plaza De La Libertad y busca convertirse en un espacio permanente de memoria, reflexión y concientización.

    Junto al banco se colocó una placa con un mensaje dedicado a las mujeres que perdieron la vida como consecuencia de la violencia.

    Junto al banco se colocó una placa con un mensaje dedicado a las mujeres que perdieron la vida como consecuencia de la violencia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Pocito inauguró un Banco Rojo en la plaza De La Libertad como homenaje a las mujeres que perdieron la vida como consecuencia de la violencia de género. La actividad fue encabezada por el intendente Fabián Aballay y se enmarca en una iniciativa que busca mantener visible esta problemática en los espacios públicos.

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    El banco quedó acompañado por una placa con un mensaje dedicado a las víctimas: “En memoria de quienes perdieron la vida en silencio de sus hogares; sus nombres no se olvidan, su dolor se transforma en lucha y nuestra promesa es no callar jamás”.

    La propuesta apunta a que un sitio cotidiano de encuentro se transforme también en un punto de reflexión. Además del homenaje a las víctimas, desde el municipio señalaron que la intervención busca reforzar la necesidad de prevenir, acompañar y actuar frente a situaciones de violencia de género.

    Un símbolo de memoria en un espacio público

    Durante la ceremonia, Aballay destacó la importancia de sostener acciones que mantengan presente la problemática y permitan generar conciencia tanto desde el Estado como desde la comunidad.

    “Estos espacios nos invitan a reflexionar, a no mirar para otro lado y a entender que frente a la violencia de género no podemos ser indiferentes. Tenemos que comprometernos como sociedad, escuchar, acompañar y actuar a tiempo”, expresó el jefe comunal.

    El intendente también remarcó que el Banco Rojo no representa únicamente una intervención urbana, sino que busca funcionar como un símbolo permanente de memoria y compromiso colectivo.

    Una iniciativa para concientizar sobre la violencia de género

    La instalación forma parte de una campaña que utiliza bancos pintados de rojo en lugares públicos para recordar a las víctimas de femicidios y otras formas de violencia de género, además de promover la sensibilización social sobre la problemática.

    En Pocito, el espacio elegido fue la plaza De La Libertad, donde el banco y la placa quedarán incorporados de manera permanente. Desde el municipio plantearon que el objetivo es que quienes transiten por el lugar puedan encontrarse con el mensaje y detenerse a reflexionar sobre una problemática que atraviesa a toda la sociedad.

    La actividad cerró con el compromiso expresado por las autoridades de continuar impulsando acciones de prevención y acompañamiento, mientras el Banco Rojo quedó instalado como un nuevo espacio de memoria dentro del departamento.

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