Pocito se prepara para vivir una nueva y emocionante edición del Encuentro de Talentos

Desde hace 21 años, la Acción Católica de la Parroquia de Santa Bárbara, en Pocito lleva adelante este esperado Encuentro de Talentos. Se trata de un espacio consolidado que ofrece la institución para que los vecinos que se destacan en alguna actividad artística tengan la oportunidad de mostrar su talento ante el público.

Cumplían condena por robo, no volvieron al Penal tras las salidas transitorias y cayeron en Rawson y Pocito

El lema de este año refleja el profundo sentido espiritual y comunitario del evento: "Todo es don y regalo, para un pueblo que camina, anuncia y sirve".

Una gran expectativa se vive en la comunidad de Pocito, ya que unas 60 personas se encargarán de mostrar todo su arte en este tradicional evento que se llevará a cabo en la plaza departamental.

El evento se llevará a cabo este viernes 30 y sábado 31 de octubre en la plaza principal del departamento. Las actividades comenzarán a partir de las 21,30 , inmediatamente después de la celebración de la misa en la Parroquia de Santa Bárbara . El objetivo principal de este convocante evento es brindarles a los artistas locales la posibilidad de "compartir con los demás el don que Dios les ha regalado".

Maricel Cano , integrante de la institución organizadora, detalló que son 60 las personas que este año formarán parte oficial del gran Encuentro. De ese total de artistas, 30 actuarán durante la noche del viernes y las 30 restantes lo harán el sábado.

"Habilitamos un cupo de 30 personas por noche, y el cupo se completó por lo que habrá un gran despliegue sobre el escenario", expresó con entusiasmo Maricel.

Artesanos y expositores se suman al encuentro

Además de las presentaciones artísticas sobre el escenario mayor, en esta nueva edición el Encuentro de Talentos contará con un sector especial destinado a los artesanos.

Este espacio estará ubicado muy cerca del escenario principal, permitiendo que los emprendedores locales puedan exhibir y comercializar sus productos ante los vecinos y visitantes. Como parte del espíritu solidario y de apoyo a la cultura comunitaria que impulsa la organización, cabe destacar que los expositores locales no deberán abonar ningún arancel para participar.