    • 30 de octubre de 2026 - 10:54

    9 de Julio en Movimiento: una gran jornada recreativa y saludable para disfrutar en comunidad

    El municipio de 9 de Julio organizó un encuentro deportivo en la plaza principal para toda la familia.

    El municipio de 9 de Julio organizó un encuentro deportivo, recreativo y familiar.

    El municipio de 9 de Julio organizó un encuentro deportivo, recreativo y familiar.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de 9 de Julio, bajo la gestión del intendente Daniel Banega, invita a toda la comunidad y a vecinos de comunas aledañas a sumarse a una imperdible propuesta deportiva, recreativa y cultural diseñada para todas las edades y estilos de vida.

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    Se invita a los vecinos a ser parte de una jornada inolvidable cargada de actividades físicas para todos los gustos, buena música, sorteos y múltiples sorpresas. La cita es a partir de las 9 del domingo 1 de noviembre, teniendo como escenarios principales la Plaza Independencia (Villa Cabecera) y el Gimnasio Municipal.

    La consigna es llevar el mate, algo para almorzar y, sobre todo, muchas ganas de poner el cuerpo en movimiento y compartir un momento único en familia y con amigos. La invitación está abierta para absolutamente todos: ¡vení y sumate a la iniciativa "9 de Julio en Movimiento"!

    Cronograma y grilla de actividades en 9 de Julio

    Durante toda la mañana y la tarde, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta de disciplinas guiadas por profesores e instructores, pensadas tanto para quienes buscan entrenar con intensidad como para quienes prefieren relajarse:

    • Baile y Cardio: Clases masivas de Zumba, Bailoterapia y Body Step.
    • Entrenamiento y Fuerza: Sesiones de Gimnasia Localizada, Body Pump y Body Combat.
    • Bienestar y Relajación: Clases de Yoga al aire libre para conectar cuerpo y mente.
    • Música en Vivo: Presentación de cantantes locales para amenizar el encuentro.
    • Premios y Sorpresas: Sorteos especiales y entretenimientos para los presentes durante toda la jornada.

    Información clave del evento

    • Fecha: domingo 1 de noviembre.
    • Horario: desde las 9.
    • Lugar: Plaza Independencia (Villa Cabecera) y Gimnasio Municipal de 9 de Julio.
    • Qué llevar: mate, almuerzo, ropa cómoda, agua para hidratarse y muchas ganas de pasarla bien.

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