9 de Julio en Movimiento: una gran jornada recreativa y saludable para disfrutar en comunidad

El municipio de 9 de Julio organizó un encuentro deportivo en la plaza principal para toda la familia.

El municipio de 9 de Julio, bajo la gestión del intendente Daniel Banega, invita a toda la comunidad y a vecinos de comunas aledañas a sumarse a una imperdible propuesta deportiva, recreativa y cultural diseñada para todas las edades y estilos de vida.

Se invita a los vecinos a ser parte de una jornada inolvidable cargada de actividades físicas para todos los gustos, buena música, sorteos y múltiples sorpresas. La cita es a partir de las 9 del domingo 1 de noviembre, teniendo como escenarios principales la Plaza Independencia (Villa Cabecera) y el Gimnasio Municipal.

La consigna es llevar el mate, algo para almorzar y, sobre todo, muchas ganas de poner el cuerpo en movimiento y compartir un momento único en familia y con amigos. La invitación está abierta para absolutamente todos: ¡vení y sumate a la iniciativa "9 de Julio en Movimiento"!

Cronograma y grilla de actividades en 9 de Julio Durante toda la mañana y la tarde, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta de disciplinas guiadas por profesores e instructores, pensadas tanto para quienes buscan entrenar con intensidad como para quienes prefieren relajarse: