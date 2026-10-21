    • 21 de octubre de 2026 - 09:32

    En 9 de Julio avanza la obra de un espacio polideportivo en Las Chacritas: la construcción alcanzó el 70%

    Esta obra forma parte del programa de formación deportiva que el municipio de 9 de Julio impulsa en cada distrito del departamento.

    En 9 de Julio avanzan las obras en el Polideportivo de Las Chacritas.

    En 9 de Julio avanzan las obras en el Polideportivo de Las Chacritas.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    El intendente de 9 de Julio, Daniel Banega, recorrió la obra que avanza en el Polideportivo Las Chacritas, donde el municipio construye un nuevo espacio especialmente acondicionado para la práctica de futsal, vóley, básquet, handball y hockey, como así también zumba y otras actividades culturales. La construcción alcanzó un 70% de avance.

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    La obra contempla un espacio completamente cercado, con piso deportivo, arcos, redes, tribunas e iluminación LED deportiva. Y su ejecución se realiz a través de fondos de FODERE, recursos que tienen como destino específico obras e infraestructura de este tipo.

    Una comunidad activa en crecimiento

    Actualmente, más de 3.000 personas de distintas edades y categorías participan y entrenan en escuelas municipales, clubes, instituciones y agrupaciones deportivas de 9 de Julio. Desde el municipio, este crecimiento se acompaña a través del Programa de Formación Deportiva, que contempla el apoyo a clubes, instituciones y agrupaciones como así también el funcionamiento de escuelas municipales de formación, con clases semanales y profesores especializados.

    Entre las disciplinas que actualmente se practican en el departamento se encuentran fútbol, futsal, básquet, vóley, hockey, rugby, atletismo, boxeo, ciclismo, zumba y gimnasia muscular.

    Más infraestructura para el deporte en 9 de Julio

    La incorporación de nuevos espacios busca que la infraestructura crezca al mismo ritmo que la participación de los vecinos en la práctica de deportes. En ese sentido, una obra de similares características está prevista para Fiorito y también se encuentra proyectada para Alto de Sierra, avanzando progresivamente para que cada distrito disponga de espacios adecuados para desarrollar diferentes disciplinas.

    A este proceso se suma el Centro Deportivo Carlos Bazán, recientemente inaugurado en La Majadita, donde ya funcionan escuelas municipales de futsal, vóley, básquet y zumba. También se realizaron importantes mejoras en el Multideportivo Luciano Ozán, de Villa Cabecera.

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