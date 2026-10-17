    • 17 de octubre de 2026 - 21:45

    Identificaron al hombre que falleció durante una carrera de ciclismo en 9 de Julio

    Según testigos, se descompensó y cayó al suelo en La Majadita. Una ambulancia que seguía a la carrera lo asistió, pero no pudo reanimarlo.

    muerte majadita 9 de julio

    El hombre que murió este sábado en La Majadita, departamento 9 de Julio, fue identificado como José Alfredo Lillo, de 58 años. Según la información de la UFI Delitos Especiales, no era un simple espectador de la carrera de ciclismo, como se había informado en un principio: de acuerdo con testigos, se había sumado a la competencia sin ser competidor.

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    El hecho se conoció cerca de las 17.30. Los testigos relataron que, luego de girar al oeste por calle 11, el hombre se habría descompensado y cayó al suelo. Detrás de los participantes venía una ambulancia, que se detuvo en el lugar y le practicó maniobras de reanimación, sin éxito.

    Cuando llegó el primer interviniente, a unos 20 metros al oeste de la Ruta 183, el hombre estaba tendido en la banquina sur y era asistido por personal de salud. En el lugar trabajaron la Comisaría 11ª, la División Delitos Especiales y la División Criminalística, que realizaron las tareas de rigor.

    El médico legista examinó el cuerpo y determinó que no presentaba signos de violencia, salvo lesiones compatibles con las maniobras de reanimación y excoriaciones en las rodillas. Posteriormente se ordenó el levantamiento del cadáver para la necropsia, medida que fue notificada a la oficina judicial penal. Por el momento, el hecho está caratulado como muerte de etiología dudosa, a la espera de los resultados que determinen la causa del fallecimiento.

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