    • 13 de octubre de 2026 - 12:07

    Abusó sexualmente de sus dos hijastros y recibió una condena de 8 años de prisión efectiva

    Como tenía una pena previa en suspenso, la pena única asciende a 11 años de prisión.

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    Condenaron por unanimidad a J.J.A. a 8 años de prisión de cumplimiento efectivo por abusos sexuales cometidos contra dos hermanos menores de edad, hijos de su pareja. Tras revocar una condena anterior en suspenso, la pena final quedó en 11 años de prisión.

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    El fallo se dictó al término del juicio oral y público, en el que la fiscal Valentina Bucciarelli, junto con los ayudantes fiscales, sostuvo la acusación. Según la Fiscalía, durante el debate se acreditó que el imputado cometió delitos contra la integridad sexual de los chicos, que hoy tienen 15 y 11 años.

    Los hechos ocurrieron en el domicilio del acusado, en el departamento Rawson. En el caso de la adolescente, se probó que el imputado abusó de ella en 2023, cuando tenía 11 años, y que además la besó en reiteradas ocasiones. Con respecto a su hermano menor, los abusos se repitieron cuando tenía 7 años y visitaba la casa a la hora de la siesta; según la Fiscalía, el hombre aprovechaba esos momentos para atacarlo.

    El Tribunal declaró a J.J.A. autor de abuso sexual simple reiterado en perjuicio de la adolescente, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de su hermano y le impuso 8 años de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial. En cambio, lo absolvió del delito de promoción de la corrupción agravada en perjuicio de la joven.

    Además, los jueces revocaron la condicionalidad de una pena previa de 3 años de prisión en suspenso, dictada en otro legajo de la UFI ANIVI, y unificaron ambas en una pena única de 11 años de prisión. Por último, dispusieron mantener la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme, ya que todavía puede ser apelada.

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