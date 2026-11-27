El futbolista Dylan Yair Bunda Cortez , de 19 años, continuará detenido en el Penal de Chimbas por un mes más. Este viernes se realizó una nueva audiencia en la causa que lo investiga por el presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años durante una fiesta de Halloween en una finca de Pocito , y la jueza Flavia Allende resolvió extender la prisión preventiva, aunque por un plazo menor al solicitado por la fiscalía.

Un periodista de Chaco mató a un policía cuando intentó esquivar un control: culpó a otro automovilista y lo mandó a la cárcel

Durante la audiencia, la ayudante fiscal Laura Maldonado pidió que la medida cautelar se prorrogara por cuatro meses. Argumentó que todavía existen riesgos procesales, principalmente de fuga o de entorpecimiento de la investigación, en caso de que el acusado recuperara la libertad.

Si bien la adolescente ya declaró en Cámara Gesell, la investigación todavía tiene medidas pendientes. Según expuso la representante del Ministerio Público Fiscal, resta tomar declaración a otros tres menores y no descartaron que puedan incorporarse más testimonios.

La defensa, en tanto, se opuso a que Bunda Cortez continuara preso y solicitó alternativas menos gravosas, como la prisión domiciliaria o la libertad. En esta nueva etapa, el futbolista cuenta con la representación de la abogada Filomena Noriega , quien asumió en reemplazo de la letrada Viviana Belén.

La defensora también planteó que el encierro le provocó angustia a su cliente y respaldó ese argumento con informes de psicólogos y psiquiatras.

Finalmente, la jueza Flavia Allende resolvió extender la prisión preventiva por un mes más, por lo que el joven seguirá alojado en el Servicio Penitenciario Provincial mientras la fiscalía avanza con las medidas de investigación pendientes.

El relato de la adolescente

De acuerdo con la reconstrucción expuesta por la fiscalía, el encuentro se desarrolló en una finca ubicada sobre calle 9, en Pocito. La celebración había sido organizada por adolescentes y reunía a varios jóvenes, algunos de ellos con disfraces.

La víctima, de 14 años, llevaba un disfraz inflable de dinosaurio. En un momento de la madrugada, cuando se dirigió al baño, habría sido abordada por uno de los jóvenes, quien presuntamente comenzó a besarla y luego la condujo hacia un sector más oscuro y apartado del lugar donde se desarrollaba la fiesta.

Estar en el penal le habría provocado angustia a Bunda Cortez, según indicó su nueva abogada.

En ese espacio, según la acusación presentada en la audiencia, el sospechoso habría sometido a la adolescente a distintos actos sexuales sin su consentimiento, pese a que ella le manifestaba que no quería hacerlo. El relato fiscal también señaló que otros jóvenes se acercaron durante el episodio y que uno de los aspectos que todavía debía esclarecerse era si tomaron fotografías o filmaron lo ocurrido con sus teléfonos celulares.

La adolescente habría logrado enviar su ubicación a una amiga y escapar para reencontrarse con el grupo. Sus amigas advirtieron que estaba llorando y muy angustiada. Una de ellas habría contado lo sucedido a una de las organizadoras de la fiesta, mientras que otras se comunicaron con sus padres para que fueran a buscarlas.

El futbolista había negado el abuso

En una declaración anterior ante la Justicia, Bunda Cortez rechazó la acusación y sostuvo que el encuentro con la adolescente había sido consentido. Según su versión, la joven se acercó primero, lo besó y ambos decidieron ir hacia un sector apartado de la finca.

También aseguró que desconocía que la chica tenía 14 años y afirmó que ella le había dicho que tenía 18. Además, negó haber ejercido fuerza física y mencionó lesiones en la rodilla y el pecho que, según sostuvo, le impedían hacer esfuerzos.

Familiares y amigos de Bunda Cortez pidiendo por su liberación en las afueras de tribunales, este viernes.

La causa continúa en etapa de investigación y las afirmaciones del acusado forman parte de su descargo, mientras la Justicia avanza en la recolección de testimonios y otras pruebas.