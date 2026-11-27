Un docente de Ciencias Naturales de una escuela del barrio porteño de La Boca quedó con prisión preventiva, acusado de contactar a adolescentes -varios de ellos eran sus alumnos-, invitarlos a su casa para que consumieran drogas y proponerles encuentros sexuales pagos con amigos suyos.

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El acusado tiene 48 años y, de acuerdo con la imputación, se vinculaba con los chicos a través de Instagram. Después los sumaba a grupos de WhatsApp, donde se presentaba como “Tío” y buscaba construir un vínculo de confianza.

La causa comenzó tras una alerta de la escuela donde trabajaba el profesor. A partir de los relatos de estudiantes, la Dirección de Educación Media del Gobierno porteño presentó una denuncia. Luego declararon docentes y otros integrantes del personal del establecimiento.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), dirigida por Cecilia Amil Martín, y de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°33, especializada en Violencia de Género, a cargo de Marcela Solano. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires informó que ambas áreas trabajan para determinar si hay más víctimas.

Según los testimonios ya incorporados al expediente, el docente convocaba a los adolescentes a su vivienda, donde había distintas drogas a disposición. Las denuncias también señalan que les ofrecía estupefacientes para consumir y para revender.

Las fiscales además le atribuyeron haber propuesto a estudiantes encuentros sexuales con conocidos suyos a cambio de dinero. Por ese hecho, lo imputaron por promoción o facilitación de la prostitución de una persona, agravada por una presunta situación de vulnerabilidad o de poder y autoridad, además de la minoría de edad de las víctimas.

También fue acusado de corrupción de menores, con el agravante de su condición de educador. En cuanto a los delitos vinculados con drogas, la imputación incluye entrega o suministro gratuito de estupefacientes, facilitación de un lugar para su consumo y comercialización de esas sustancias.

Para las fiscales, la relación entre el acusado y los adolescentes presentaba una desigualdad de poder por su condición de profesor. Esa circunstancia, junto con el vínculo de confianza que habría generado con los alumnos, derivó en la intervención de la fiscalía especializada en violencia de género.

El docente ya había sido apartado de su cargo cuando las fiscales solicitaron su detención y el allanamiento de su domicilio. En aquel procedimiento no había sido encontrado: fue localizado luego en un centro de rehabilitación de Moreno, donde se había internado. Según el comunicado oficial, agentes policiales lo hallaron oculto debajo de ropa en una sala de lavado.

La jueza Paula Núñez Gelvez, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°21, hizo lugar al pedido de prisión preventiva. La causa ahora busca establecer si hubo otras personas afectadas.