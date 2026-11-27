Un hombre terminó condenado a un año y ocho meses de prisión efectiva después de entrar a robar tres veces a la misma casa en apenas 10 días. En cada uno de los episodios se llevó distintos elementos, desde una estufa eléctrica y un espejo hasta un ventilador, mochilas, ollas, copas y las unidades de un aire acondicionado .

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Se trata de Lisandro Mariano Arrieta , quien recibió la pena mediante un juicio abreviado por tres hechos de robo en concurso real, en una causa investigada por la UFI Delitos contra la Propiedad .

El primero de los episodios ocurrió el 13 de noviembre de 2026 . Según la investigación, Arrieta ingresó a una vivienda y sustrajo un espejo y una estufa eléctrica de color rojo.

Pero no fue la única vez que entró a esa propiedad. El 22 de noviembre , volvió al mismo domicilio y se llevó un ventilador turbo negro y dos mochilas: una negra, que llevaba en la espalda, y otra celeste, que transportaba en la parte delantera del cuerpo.

Los investigadores sospechan que en el interior de esos bolsos trasladó también un juego de ollas de color beige y copas de vidrio de distintos tamaños. La damnificada denunció que le faltaban 28 copas.

El tercer robo se produjo el 23 de noviembre, minutos antes de las 17. En esa oportunidad, Arrieta volvió a ingresar a la vivienda y sustrajo las unidades interior y exterior de un equipo de aire acondicionado.

La causa fue investigada por la fiscal María Paula Carena, junto a los ayudantes fiscales Pablo Quiroga y Juan Manuel García Castrillón, y el auxiliar Franco Juárez.

Juicio abreviado y condena

Finalmente, a través de un acuerdo de juicio abreviado, Arrieta fue condenado a un año y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por los tres hechos de robo.