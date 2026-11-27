Una nueva propiedad vinculada a la investigación por presunta corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió a la luz en Pilar, provincia de Buenos Aires. Se trata de una mansión valuada en al menos 3,5 millones de dólares , registrada a nombre de Real Central SRL, sociedad relacionada con el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, a través de presuntos testaferros.

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Según una investigación publicada por Clarín, la empresa adquirió el terreno en marzo de 2025, de acuerdo con los registros de la Propiedad bonaerense. El predio tiene 24.150 metros cuadrados, equivalentes a más de dos hectáreas , y está ubicado en el barrio La Lonja, entre las calles Benito Lynch, Ramos Mejía, Tomás Espora y Chile.

La sociedad Real Central SRL tiene como accionistas declarados a Luciano Nicolás Pantano, un monotributista de 32 años, y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada . Ambos son investigados por la Justicia como presuntos testaferros de Toviggino.

La propiedad habría sido reconstruida y remodelada durante los últimos meses de 2025. Según la investigación periodística, los trabajos avanzaron a gran velocidad y el lugar habría funcionado como una especie de reemplazo de otra mansión ubicada también en Pilar, que está bajo investigación judicial.

El inmueble cuenta con pileta, cancha de pádel y una estatua de un caballo , además de otras construcciones y sectores remodelados. Algunos de sus elementos arquitectónicos presentan similitudes con los de la primera propiedad investigada.

La nueva mansión habría sido utilizada para realizar reuniones, fiestas y encuentros de póker vinculados al entorno de Toviggino. Incluso, según testimonios recogidos por la investigación, allí se habría trasladado la tradicional mesa de póker que funcionaba los miércoles en la otra quinta.

La conexión con la primera propiedad investigada

La segunda mansión pertenece a la misma sociedad que figura como propietaria de la quinta de Villa Rosa, también en Pilar, un predio de 10,5 hectáreas valuado en unos 20 millones de dólares. En esa propiedad se encontraron vehículos, motocicletas, kartings y distintas instalaciones, entre ellas una caballeriza, helipuerto, cancha de fútbol y pileta.

Ambos inmuebles están separados por aproximadamente 11 kilómetros. La nueva revelación podría complicar la situación judicial de Toviggino, ya que amplía el patrimonio inmobiliario atribuido a la sociedad investigada y suma interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir y remodelar las propiedades.

Por el momento, la Justicia investiga los vínculos entre los titulares formales de Real Central SRL y el tesorero de la AFA, en una causa que busca determinar quiénes son los verdaderos propietarios y el origen de los recursos destinados a estos inmuebles.