La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumó nuevos requerimientos judiciales. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo que ordene a la entidad entregar información detallada sobre una transferencia de $260 millones realizada el 6 de junio de 2023 a favor del dirigente.

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El pedido incluye además documentación sobre otras 74 transferencias por un total de $10,4 millones , la emisión de tarjetas de crédito adicionales a nombre de Tapia y los vuelos privados contratados o pagados por la AFA en los que haya viajado desde 2017.

Las medidas forman parte de una investigación sobre el patrimonio del dirigente, en relación con su desempeño como titular del CEAMSE. Según fuentes judiciales citadas por TN, los requerimientos todavía deben ser autorizados por el juez Lijo.

En su presentación, Pollicita pidió que la AFA informe el concepto y la documentación respaldatoria de una transferencia realizada desde una cuenta de la entidad en el Banco Credicoop hacia una cuenta que Tapia tenía en el Banco de Servicios y Transacciones (BST) .

En particular, la fiscalía solicitó la orden de pago, el acto administrativo que autorizó la operación, su imputación contable y los comprobantes de rendición correspondientes.

El planteo del fiscal apunta a determinar el destino y la justificación de ese dinero. Según el dictamen, los $260 millones no ingresaron en las cuentas de Tapia en el Banco Credicoop ni aparecen en las declaraciones juradas a las que tuvo acceso la fiscalía.

Por ese motivo, se busca establecer si el monto fue acreditado en otra cuenta del dirigente y bajo qué concepto fue percibido.

El requerimiento complementa otro presentado el 9 de octubre y también alcanza a 74 transferencias efectuadas entre el 22 de mayo de 2020 y el 24 de agosto de 2026, por un total de $10.400.000. Sobre esos movimientos, se pidió conocer el concepto y obtener los documentos que respalden cada operación.

Tarjetas de crédito y vuelos privados pagados por la AFA

Otro de los puntos del pedido judicial está relacionado con las tarjetas de crédito adicionales emitidas a nombre de Tapia. Pollicita solicitó las actas, resoluciones y normas internas que autorizaron la utilización de tarjetas Visa, Cabal y American Express Corporate, además de sus límites de gastos, políticas de uso y rendiciones con los respectivos comprobantes.

La fiscalía también requirió información sobre todos los pagos registrados a favor del presidente de la AFA entre 2016 y 2026. En cada caso, pidió identificar el monto, la moneda, el concepto, el origen del dinero y la documentación que respalde las operaciones.

En cuanto a los vuelos privados, el fiscal solicitó un listado de los servicios contratados o pagados por la entidad en los que haya viajado Tapia desde 2017.

La información requerida incluye la empresa operadora, la matrícula de la aeronave, las fechas, los lugares de origen y destino, los importes y las modalidades de pago. También se pidió establecer si en esos viajes participó Paola Moyano, exesposa del dirigente.

Los movimientos en dólares bajo la lupa

La investigación también contempla operaciones bancarias realizadas en el Banco Credicoop. En ese sentido, Pollicita solicitó información sobre tres movimientos en dólares:

12 de febrero de 2019: un depósito en efectivo de 620.000 dólares en una caja de ahorro en moneda extranjera.

un depósito en efectivo de 620.000 dólares en una caja de ahorro en moneda extranjera. 18 de agosto de 2020: una extracción de 200.000 dólares.

una extracción de 200.000 dólares. 20 de agosto de 2020: un depósito de 198.000 dólares.

Para esos movimientos, la fiscalía pidió las boletas de las operaciones, los horarios, la identificación de las personas que las realizaron, las declaraciones sobre el origen de los fondos y el perfil transaccional de la cuenta.

Todas estas medidas todavía necesitan la autorización del juez federal Ariel Lijo. Una vez habilitados los requerimientos, la documentación permitirá avanzar en el análisis de los movimientos financieros y patrimoniales de Tapia, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.