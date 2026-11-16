Más de $420 millones de la AFA a Beligoy: pagos en efectivo, asesorías y seminarios bajo la lupa

El director nacional de Arbitraje de la AFA, Federico Beligoy , recibió de la entidad más de $420 millones a valores actuales desde 2020, según registros internos secuestrados durante allanamientos judiciales. La documentación expone dos etapas de pagos: primero en efectivo y, años después, mediante transferencias bancarias.

Del Cero, el arquitecto del Desamparados finalista: "Hay mucho sentido de pertenencia e identidad"

Los documentos forman parte del material que quedó en poder de la Justicia tras procedimientos realizados en las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino. Allí figuran fechas, montos, modalidad de pago y asientos contables vinculados con desembolsos destinados al exárbitro, que además es secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) .

Ni Beligoy ni la AFA respondieron a los pedidos de explicación realizados por La Nación sobre los servicios prestados, los pagos en efectivo y el alcance de los conceptos posteriormente facturados. La documentación disponible tampoco permite determinar por sí sola en qué consistieron específicamente los trabajos consignados como “asesoramiento” o “seminarios”.

La primera etapa comenzó en noviembre de 2020 y se extendió hasta abril de 2022. Los registros muestran 20 entregas en efectivo por un total nominal superior a $10,8 millones de aquella época, cifra que actualizada por inflación supera actualmente los $306 millones .

El primer desembolso registrado fue el 2 de noviembre de 2020 por $343.616,10. Ese mismo mes aparecen otros tres movimientos y durante 2021 hubo pagos periódicos hasta julio. La secuencia se interrumpió durante varios meses y reapareció en abril de 2022, antes del Mundial de Qatar.

De acuerdo con la investigación periodística, estos primeros movimientos fueron realizados en efectivo. Los registros consignan el monto y número de asiento correspondiente, pero la información conocida hasta ahora no detalla cuál habría sido la contraprestación asociada a cada desembolso.

De los pagos en efectivo a las facturas por “asesoramiento”

La modalidad cambió en agosto de 2024. A partir de entonces aparecen facturas y transferencias bancarias hacia Beligoy, entre ellas una primera operación por $4 millones en cuyo concepto fueron consignadas las palabras “asesoramiento” o “seminarios”.

Entre 2024 y marzo de 2025, esa segunda etapa acumuló $78 millones nominales. Actualizados por el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, representan aproximadamente $124,4 millones a valores de noviembre de 2026. La suma de ambas etapas eleva los desembolsos actualizados por encima de los $420 millones.

Las operaciones de esta etapa se repitieron generalmente por montos de $2 millones y $4 millones. Sin embargo, los documentos conocidos no especifican qué capacitaciones habría impartido Beligoy, qué tareas comprendían los asesoramientos ni si los fondos fueron retenidos íntegramente por él o distribuidos entre otras personas.

La documentación quedó en manos de la Justicia

Las planillas forman parte de un volumen mucho más amplio de información contable secuestrada durante allanamientos a la AFA. El material incluye aproximadamente 275.000 movimientos, además de documentos internos, facturas, memorandos y correos electrónicos.

La documentación quedó finalmente bajo la órbita del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, luego de que el juez federal de Quilmes Luis Armella se declarara incompetente y remitiera las actuaciones.

Los pagos a Beligoy aparecen en momentos en los que su figura ocupa un lugar central dentro de la estructura arbitral. Actualmente dirige el arbitraje de la AFA y, al mismo tiempo, es secretario general del gremio que representa a los árbitros, una doble función que volvió a quedar en discusión a partir de la documentación conocida.

Una propiedad de US$490.000 también quedó en el foco

La información sobre los pagos se conoció después de que también trascendiera una operación inmobiliaria realizada por Beligoy. En junio de 2026 adquirió junto a su esposa una propiedad a estrenar de aproximadamente 380 metros cuadrados en Villa Devoto, por la que declaró haber abonado US$490.000.

La unidad incluye dos espacios adicionales en el subsuelo y cocheras. Según las referencias inmobiliarias citadas en la investigación, propiedades comparables del emprendimiento habían sido promocionadas por valores superiores, mientras especialistas del sector ubicaron el metro cuadrado de la zona entre los US$2.800 y US$5.000.

También se conoció que en 2024 Beligoy había destinado US$261.490 a la compra de dos departamentos en La Plata que finalmente no recibió. Según la documentación judicial citada, no habría iniciado posteriormente una demanda para recuperar ese dinero.

La situación sumó este lunes un nuevo capítulo judicial: se presentó una denuncia por presunto lavado de dinero contra Beligoy ante la Justicia federal, basada entre otros elementos en los movimientos económicos y patrimoniales que comenzaron a conocerse. La presentación deberá ser analizada ahora por los tribunales y no implica, por sí misma, una determinación de responsabilidad penal.

CONFIGURACIÓN THINKINDOT

Categoría: Deportes

Tag principal: Federico Beligoy

Tags secundarios: AFA - Claudio Tapia - Árbitros - Justicia

Fuente: TN / La Nación

Resumen: Documentación secuestrada por la Justicia registra pagos de la AFA a Federico Beligoy que, actualizados, superan los $420 millones. Hubo entregas en efectivo y luego transferencias bajo conceptos de asesoramiento y seminarios.

Epígrafe: Beligoy ocupa simultáneamente la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA y la Secretaría General de la Asociación Argentina de Árbitros.

Título de portada: Más de $420 millones de la AFA a Beligoy quedaron bajo la lupa

Notificación web: AFA bajo la lupa: registros muestran pagos por más de $420 millones a Federico Beligoy