San Juan triplicó sus medallas y cerró una gran actuación en los Juegos Binacionales 2026

San Juan finalizó su participación en la 27ª edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina , desarrollados en la provincia de Mendoza, con un balance altamente positivo: 17 medallas, distribuidas en 5 de oro, 6 de plata y 6 de bronce. De esta manera, la delegación provincial protagonizó una destacada actuación y evidenció un importante crecimiento respecto de la edición anterior.

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El resultado representa casi el triple de las preseas obtenidas en Maule 2025, cuando San Juan consiguió 6 medallas en total, de las cuales solamente 2 fueron de oro. En esta oportunidad, la provincia alcanzó 17 podios y mejoró tanto la cantidad de medallas como su presencia en los primeros puestos de la competencia.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue el desempeño del atletismo, que consiguió un logro histórico al alcanzar por primera vez el podio en los Juegos Binacionales. La disciplina aportó 6 medallas: 3 de oro, 2 de plata y 1 de bronce, con actuaciones sobresalientes de Isabella Gómez Pose, José Valentín Ramos Castro y Manuel Gerardo Zapata Guerrero, entre otros integrantes del equipo.

El ciclismo también tuvo una participación sobresaliente, con 4 medallas: 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. En la última jornada, Lautaro Cobarrubia y Yoselín Contreras se quedaron con el primer puesto en las pruebas de Gran Fondo masculino y femenino, respectivamente, aportando dos nuevos títulos para la provincia.

La natación sumó otras cuatro preseas, con Sofía Ovalles como una de las grandes protagonistas de la delegación, mientras que el vóley masculino obtuvo la medalla de plata luego de disputar la final frente a Mendoza. El taekwondo también aportó una medalla de bronce.

En la jornada de cierre, San Juan consiguió cuatro medallas: los dos oros del ciclismo, el bronce de Sofía Ovalles en los 200 metros libres de natación y la plata del equipo masculino de vóley, que cayó 3-1 ante el seleccionado mendocino.

La delegación estuvo integrada por 180 personas y contó con el respaldo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Deporte. Durante el desarrollo de los Juegos, las autoridades acompañaron las distintas disciplinas y siguieron de cerca el desempeño de los representantes provinciales. Entre ellas estuvieron el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el subsecretario de Deporte Federado, Martín Riveros; y el director de Deporte Federado, Daniel Kenan.

Los resultados obtenidos en Mendoza reflejan el trabajo sostenido de los deportistas, entrenadores, clubes y asociaciones, además del acompañamiento institucional al desarrollo del deporte federado.

Con 17 medallas, cinco títulos y un hito histórico para el atletismo, San Juan cerró una edición que marca un nuevo paso en el crecimiento del deporte provincial. Un camino que continúa con el compromiso de generar oportunidades, fortalecer el desarrollo deportivo y construir el San Juan del futuro.