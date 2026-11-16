La Quebrada de Zonda volvió a llenarse de vida tras su reapertura: familias coparon el parque renovado

Apenas un día después de su reapertura, el Parque Quebrada de Zonda volvió a mostrar una postal que durante años formó parte de la vida de muchos sanjuaninos: familias alrededor del fuego, grupos de amigos compartiendo al aire libre y chicos recorriendo uno de los espacios más tradicionales de la provincia.

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La respuesta fue inmediata. Durante la primera jornada posterior a la inauguración de las obras de puesta en valor, numerosos visitantes llegaron hasta el predio para conocer las nuevas instalaciones y aprovechar los parrilleros, sectores verdes, áreas recreativas y espacios recuperados .

Con el paso de las horas, la actividad continuó incluso después de la caída del sol. Uno de los cambios más visibles fue la nueva iluminación del parque , que permitió extender la permanencia de los visitantes y le dio una imagen diferente al entorno natural de la Quebrada.

Los parrilleros volvieron a ser uno de los puntos más elegidos por las familias durante la primera jornada posterior a la reapertura.

Las escenas de la jornada mostraron que el parque rápidamente recuperó su función como punto de encuentro. Hubo mesas improvisadas, reposeras, conservadoras y parrillas encendidas, mientras distintas generaciones compartieron la noche en los sectores acondicionados.

La renovación también permitió volver a utilizar espacios que durante años estuvieron deteriorados o con prestaciones limitadas. Los trabajos incluyeron mejoras en infraestructura, iluminación, servicios y áreas destinadas a la recreación.

Familias y grupos de amigos llevaron reposeras, bebidas y comida para pasar la noche en los espacios verdes recuperados.

La combinación entre los nuevos sectores y el paisaje característico de Zonda volvió a atraer a quienes eligieron el lugar simplemente para caminar, sentarse al aire libre o recorrer el parque en familia.

Una Quebrada que volvió a extender su actividad hasta la noche

La iluminación fue uno de los elementos que más modificó la experiencia dentro del predio. Los senderos y diferentes sectores permanecieron visibles durante la noche, mientras continuaban llegando visitantes y otras familias comenzaban a retirarse después de pasar varias horas en el lugar.

Los nuevos senderos iluminados permitieron recorrer el parque y extender las actividades después de la caída del sol.

La reapertura busca devolverle protagonismo a un sitio históricamente asociado a los paseos de fin de semana, los asados y las reuniones familiares. Al mismo tiempo, la puesta en valor apunta a fortalecer su atractivo como uno de los espacios recreativos y turísticos próximos al Gran San Juan.

La primera jornada después de la inauguración dejó el parque nuevamente ocupado hasta entrada la noche. Parrillas todavía encendidas, familias caminando por los nuevos senderos y grupos reunidos bajo los árboles marcaron el comienzo de esta nueva etapa para la Quebrada de Zonda.